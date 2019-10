El perro que participó en el operativo contra Al Baghdadi será recibido por Trump

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un perro del ejército de Estados Unidos que se convirtió en un símbolo del éxito del operativo contra el líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, será recibido en la Casa Blanca la próxima semana, anunció el jueves el presidente Donald Trump.

El mandatario republicano publicó una imagen del perro en Twitter y alabó el trabajo del can durante la operación el sábado por la noche en la que murió el líder del grupo yihadista, en Siria.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019