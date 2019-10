Emilia Clarke revela al responsable del vaso de café en el episodio 4 de la última temporada de Game of Thrones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Uno de los grandes misterios de Game of Thrones jamás resueltos hasta ahora, fue quién fue el descuidado que dejó el vaso de Starbucks atravesado en el episodio 4 de la última temporada. Sin embargo, a pocos días de cumplirse 6 meses del haber finalizado la serie, la actriz británica Emilia Clarke quien dio vida a Daenerys Targaryen reveló la identidad del verdadero responsable y no, no fue ella.

Con información de Infobae

Todo el mundo asumió que fue un descuido suyo. Pero la verdad acaba de salir a la luz. Clarke, dice que sabe quién estuvo detrás del infame vaso de café que apareció en el episodio cuatro de la temporada final de la serie. En su paso por “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, el anfitrión mencionó lo sucedido y Emilia Clarke dio a conocer quién fue el responsable de semejante error, que no fue perdonado por los fanáticos de la serie.

El objeto aparecía muy cerca de Clarke, lo que llevó a muchos a culparla por el descuido. Sin embargo, por fin, la actriz reveló que un miembro del reparto confesó el desastre.

“Hace poco tuvimos una fiesta antes de los Emmy, y Conleth (Hill), quien interpreta a Varys, y que está sentado a mi lado en esa escena, me llevó un costado y me dijo: ‘Emilia, tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo, linda. ¡La taza de café era mía! ¡Era suya!”, exclamó Clarke ante las cámaras.

La actriz, de 33 años, continuó explicando por qué Hill no confesó antes. “Me dijo: ‘Lo siento, cariño, no quería decir nada porque no quería que todo el mundo se me echara encima como a tí’. Y yo estaba como ’¡¿Qué?!‘”.

En ese mismo programa Sophie Turner había culpado a la actriz que le dio vida a Daenerys Targaryen de haber dejado ese vaso de café y que finalmente apareció en escena.

“Podría haber estado borracho, pero lo dijo”, complementó Clarke sobre la charla que había tenido con su compañero de elenco. Pero ella no es la única que se refirió al respecto, también lo hicieron los directores de la serie.

“Nos estábamos concentrando tanto en Daenerys y Jon Snow que simplemente no vimos esta taza de café en el medio. Así que al principio no podía creerlo, y luego fue vergonzoso; ‘¿Cómo no vimos esta taza de café en medio de la toma?’ Y luego, eventualmente, fue divertido. Fue solo un error, y es algo divertido para nosotros ahora”, fueran las palabras de David Benioff , uno de los creadores de la galardonado drama de HBO.