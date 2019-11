Carta abierta para el magistrado del TSJ Marco Antonio Medina Salas, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. (Horacio)

Muchas veces uno escribe cartas a muchos en forma abierta o privada, a los líderes que representa el poder, por la cual no se oye respuesta alguna, solo un silencio y una agonía que vive el escritor. Por eso llamo la atención de la maravillosa obra de Gabriel García Márquez (http://goo.gl/xcK4Jh) “El Coronel no tiene quien le escriba”. Donde Un hombre de buena fe y bastante ingenuo, vive en su pueblo esperando 15 años para recibir su carta de jubilación, o sea, la pensión que le va a cambiar su fortuna. Con la inconformidad de un sistema gubernamental de la época en la cual no quiere recibir respuestas negativas o inesperadas en su vida cotidiana, ya El Coronel sintiendo temor, miedo o insatisfacción que más tarde en la narración de la novela se refleja en la resignación y la pérdida de la esperanza…

Uno observa en esta obra la triste realidad de muchas personas que escriben y no le responden, caso en los que algunos manda cartas a algún jefe de estado o del país más poderoso como USA donde en los archivos de ese país, han mandado infinidades de cartas, la famosa de Fidel Castro, cuando tenía 12 años, al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Una que es negado por la Habana porque ellos nunca van a reconocer la veracidad de ella; pero hoy escribo esta carta que va dirigida al vicepresidente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia e Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas.

Es preocupante ciudadano magistrado por lo que hago una exhortación de este caso; es que realmente es bien triste, cuando los lideres llegan a ostentar el poder de forma improvisada, cuando lo hacen de una manera desorganizada y sin ni siquiera un equipo de gobierno constituido; una obra literaria ¨ El Príncipe ¨ de Nicolás Maquiavelo, que todo político que se precie de ser un buen político debe conocer, hace referencia a que la imagen del príncipe va a depender en un 100% de las imágenes de sus ministros, hago colación de todo esto porque realmente he visto con profunda preocupación como en esta justicia de los cambios profundos, día a día es penetrado, invadido u/o introducido por personajes que distan mucho de ser verdaderos hacedores de justicias, verdaderos hombres probos de buena fe, llenos de ímpetu por hacer bien las cosas y sobre todo por dejar bien parado a sus jefe como son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hago toda esta referencia que voy a ventilar o tal vez desconozca el porqué de esta carta y es porque en días atrás denuncie (https://bit.ly/2N703tQ) ante la Inspectoría de Tribunales del Estado Barinas al Juez rector de Barinas, José Luis Cárdenas Quintero y a la Jueza Penal de Municipio número uno, Glenda Emily Galindez Lopez; por abuso de funciones y violaciones del principio de legalidad; por estos hechos pone en riesgo la justicia Venezolana.

Le comento ciudadano Magistrado Medina Salas de esas irregularidades que pongo en el tapete que los ciudadanos Ana Victoria Joyos, Kevin José Joyo Laguna, Alexander Antonio Ángel Laguna, Carlos Eduardo Gudiño Joyo, Francisco Javier Joyo Laguna y Jesús Nazaret Sulbaran; en la causa que cursa por ante el tribunal penal primero de municipio, signada bajo el N° EPSI -2019-559”. En fecha 30 de Agosto de 2019, la Fiscal de Presentación del ministerio público de la circunscripción judicial del estado Barinas; solicito en la misma audiencia una medida menos gravosa previsto en el artículo 242 Ord. 8 del COPP, y la defensa se adhirió a la petición del MP de la libertad con fiadores y se introdujo todo los recaudos correspondiente ante ese tribunal en fecha 11 de septiembre del 2019 para que fuese llevado a un comité de fianza que (ha estado cuestionado por los abogados litigantes en Barinas) y no hubo respuesta por parte de la Jueza Glenda Galindez en materializar la libertad de esos ciudadanos. En vista de todas esas violaciones la defensa tuvo que interponer una Acción de Amparo en contra de ese tribunal ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas según expediente EP02 –0-2019-000001 por conducta omisiva, el derecho de petición, la falta de pronunciamiento y trámite oportuno. Hasta el momento no hay respuesta por parte del juzgador ni del presidente del circuito penal para que se subsanen todas esas irregularidades en el proceso y se le dicte la medida de libertad a estos ciudadanos que llevan más de 60 días recluidos en un recinto carcelario de Barinas donde están en calidad de depósito, esperando su libertad…

Lo que no entiendo ciudadano magistrado es eso de una comisión o coordinación de fianzas que no está en la ley y todos los actos de esa fulana “Comisión de Fianza” está viciados de nulidad por su origen, dado que no lo establece el COPP ni mucho menos una especial para esos casos. El tema de los fiadores es una competencia exclusiva de los tribunales penales y no del presidente del circuito penal de Barinas Cárdenas Quintero que se toma esas atribuciones y que frustra la materialización de las medidas cautelares otorgadas por los tribunales penales atentando contra el principio constitucional del juzgamiento en libertad y presunción de inocencia, así como violenta la autonomía de los Tribunales.

Al Leer usted esta carta Magistrado Medina Salas, es como si estuviera dando respuesta a los ciudadanos que hoy sienten que son burlados por la justicia… usted no sólo debe leer sino vivirlo y hacer algo para que no siga ocurriendo la violacion de los derechos y no hay respuesta para resolver estas irregularidades que se cometen a diario y uno denuncia por ser parte del proceso en función de abogado litigante y no ve respuesta solo le queda a uno es aguantar la imponencia y para no estallar la ira debe acostumbrarse a esta violacion o a solo Esperar aporque el presidente del Circuito penal de Barinas, como es su costumbre no atiende a nadie (porque a él se le olvida que es un funcionario público), solo envía a su asistente que atendiera al que se queja de una anomalía en el circuito penal, lo que por experiencia sabemos es inútil, por eso es mi carta magistrado en optar por agotar la vía de exponerle la situación, (no pueden imaginar la impotencia que da el pedir peras a un Olmo), ante la falta de respuesta de los tribunales penales de Barinas que son los operadores de Justicia por mandato Constitucional… Por eso es esta carta que va dirigida al Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas para que ponga orden en eso tribunales penales y así podamos ver que reine la Justicia

¡Hasta la próxima semana, Dios nos bendiga!