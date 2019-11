¡Escándalo! Periodista reveló en su diario íntimo los SECRETOS que ocultaba la realeza británica

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Era uno de los periodistas de la farándula más leídos y temidos por todos. Y era sin dudas el que más sabía de las intimidades inconfesables de la corona británica.

Por Infobae

Kenneth Rose murió en enero de 2014 a los 89 años. Durante cuatro décadas escribió “Albany at Large” en The Sunday Telegraph, un diario social en el que contaba las intimidades de la realeza y la nobleza británica. Pero tras su muerte se conoció otro diario, privado, en el que anotaba todo lo que se iba enterando —y todo lo que pensaba pero no podía decir en público— acerca de ese mundo tan exclusivo.

El primer volumen de esas páginas se publicó el año pasado. Ahora se conoce un segundo volumen, con información verdaderamente explosiva acerca de los tumultuosos años que tuvieron a Diana Spencer como protagonista de la corona.

Estas son algunas de las anotaciones más impactantes que realizó Rose en esas páginas recientemente reveladas:

—24 de febrero de 1981

Veo al Príncipe de Gales y a Lady Diana Spencer siendo entrevistados en la televisión. Hay algo triste en que una chica de 19 años sea conducida al cautiverio real.

—9 de octubre de 1981

Duke Hussey (futuro presidente de la BBC) ha estado alojado en Balmoral. Cuenta que los rumores sobre el aburrimiento de la princesa Diana son exactos: el príncipe sale a las nueve para disparar o pescar y ella no lo vuelve a ver hasta las siete. Dukie se pregunta si será un rey suficientemente bueno: no lo cree. El Príncipe es demasiado inmaduro, y el contraste con el estilo firme de la Reina será más marcado.

—6 de febrero de 1983

Oigo informes de la escuela donde la Princesa de Gales enseñaba a los niños. Aparentemente, no es muy inteligente y ciertamente carece de los recursos intelectuales necesarios para casarse con el Príncipe de Gales.

—27 de abril de 1988

Raine Spencer (madrastra de la princesa Diana) me llama por teléfono para invitarme a almorzar en Althorp. Habla mucho sobre el matrimonio del Príncipe de Gales. Ella admira mucho las cualidades públicas del Príncipe, especialmente su preocupación por el interior de las ciudades. Pero cree que la Princesa de Gales tiene una vida difícil. “No me parecen dos personas enamoradas. Tienen habitaciones diferentes y parece que ella nunca quiere tocarlo. Cuando él le dice: ‘Dame un beso’, ella no responde”. Ella no tiene un lado artístico que coincida con el suyo, que es un abismo más.

—13 de diciembre de 1992

Llama Arnold Goodman. Hablamos del asunto de Gales. No le importan las ‘pretensiones vacías de Carlos de ser un intelectual’, ni su carácter implacable. “Por supuesto”, dice, “Diana lo ha humillado deliberada y públicamente, e hizo millonario a (Andrew) Morton (autor de Diana: Mi propia historia, de la cual ella era la fuente anónima, explicando su infelicidad y revelando que Carlos tenía una aventura con Camilla). Así que no es de extrañar que la odie y que no tenga la generosidad de espíritu para ofrecer una reconciliación”. ¿Cómo se comportará Diana ahora? ¿Llevará una vida tranquila y digna que podría algún día conducir a la reconciliación? Casi seguro que no. Ella quiere hacer difícil que Carlos se convierta en Rey, y asegurarse de que ella será la némesis.

—22 de julio de 1993

La noche de la cena del Primer Ministro en la Casa Spencer (celebrada un año antes, ofrecida por los ex primeros ministros y sus cónyuges para la Reina y el Príncipe Felipe, precedida de una recepción más amplia a la que el propio Rose había sido invitado) vio la ruptura final del matrimonio. La Princesa de Gales pidió ver a la Reina antes de la cena para decirle que quería separarse de Carlos. La Reina tenía prisa por vestirse, así que le dijo que la discusión tendría que reanudarse en el Palacio al final de la noche. Mientras tanto, la Reina tuvo que sentarse a cenar con los primeros ministros e incluso hablar conmigo. Es increíble cómo, en esas circunstancias, se mantuvo tan tranquila y alegre. En comparación, los galeses tenían la cara roja y agitada.

—3 de junio de 1995

Me quedo el fin de semana con David y Pamela Hicks. La princesa Alexandra le dijo a Pammy que nunca discute con el Príncipe Carlos, tan terrible es su rabia. Nunca consulta a la Reina. “Ha habido una ruptura total”. El príncipe William es tedioso, siempre atrayendo la atención hacia sí mismo. No es de extrañar cuando está tan mimado por el tira y afloja de sus padres y por cortesanos, sirvientes y detectives.

—21 de diciembre de 1995

Le doy el desayuno a Charles Guthrie en el hotel Hyde Park. Al Ejército no le gusta el Príncipe de Gales. Cuando Charles Guthrie fue recibido por él el otro día, el Príncipe se quejó de exceso de trabajo, lo cual es absurdo.

—31 de mayo de 1996

La princesa Margarita dice: “Cuánto se alegraría la familia de deshacerse de sus esposas, Diana y Fergie”.

—31 de agosto de 1997

Me despiertan por teléfono a las 6.15. Es la NBC desde Estados Unidos. “¿Has oído las noticias? La princesa Diana y Dodi Fayed murieron en un accidente de coche hace unas horas. ¿Participarías en un programa sobre ella?”. En ese momento sólo serviría una apreciación sin diluir. Así que me niego.

—2 de septiembre de 1997

Sarah, Duquesa de York, me pregunta si le estoy escribiendo al Príncipe de Gales por la muerte de Diana. No. El divorcio lo hace innecesario.