José Luis Monroy: Las estrategias no se revelan

Posteado en: Opinión

Hola que tal mi gente pocas pocos se imaginaban, (confieso que yo siempre supe que sería así) lo que ocurriría a esta fecha de noviembre con este funesto escenario, finalmente realizada la elección en Argentina, Colombia, Uruguay, y el robo de Evo en Bolivia, y viendo como se está moviendo la cosa en América Latina, en Venezuela no se termina la usurpación, muchos han sido tomados por sorpresa (sobre todo de lo que pasa en Venezuela) desde los líderes mundiales hasta la prensa mundial que hoy, erigida en resistencia, no entiende nada.

La sorpresa incluye, por supuesto a muchos en el país. Las condiciones de la política interna complicaron, sin duda, una respuesta que requería de la unidad nacional: más allá de los desaciertos de unos y los rencores de otros, el país necesita no sólo de la coordinación de los diferentes sectores de la sociedad, sino de una visión verdaderamente estratégica ante lo que es, sin duda y con independencia de quien ocupe la titularidad del Ejecutivo, el momento más complicado de los últimos tiempos.

Un momento que, sin embargo, puede volverse mucho más complejo. En unos días, el próximo 16 del mes en curso, el presidente de la AN tiene pautada una nueva marcha, (imagino que artistas e influencers, que reciben su buena platica, se activaran a ver si levantan la cosa) el caso es que la gente parece cansada, en las redes sociales las manifestaciones hacia el sr Guaidó no son nada alentadoras, la realidad es que las promesas no fueron cumplidas, la gente ve cómo se va el año y palidecen a las circunstancias y mientras Maduro y sus secuaces allí en un plan de burla, y con claros indicios que sus manos están metidas en el bululú que hay en Latinoamérica.

¿Qué podemos hacer entonces?

¿Seguir esperando por Guaidó y su combo?

Creo que es hora ya de otro plan, si, así como lo lee.

A pesar de tener todo a nuestro favor a partir del 23 de Enero, No fuimos capaces —no hemos sido capaces— de articular una estrategia eficaz para la defensa de nuestros intereses: a pesar de la anticipación, la respuesta de la sociedad civil, académicos, intelectuales y empresarios ha sido descoyuntada, ineficiente, más perdida entre la maraña de intereses particulares que en la comprensión del peligro que se cierne sobre nuestro país.

Los sucesos ocurridos con nuestros vecinos países no nos pueden volver a tomar por sorpresa, todo eso ha sido planificado por los comunistas hambreadores de nuestros pueblos, aun recuerdo aquella reunión este mismo años del foro de Sou Paulo en Caracas.

Nuestro aliado al que prácticamente han traicionado, está mirando, con desesperación, las vías de agua en su propio navío.

El mundo está en un proceso de cambio que no se detendría, en este momento, ni siquiera con la improbable salida de Trump del poder, cosa que creo no pasara, todo es un show de los demócratas a sabiendas que tienen perdidas unas elecciones dentro de un año.

Es momento de asumirlo, y de ampliar los horizontes con osadía. No podemos seguir actuando con temor al tirano: somos un país poderoso, aunque nosotros mismos no lo creamos, que debería de conversar —más en serio— con nuestros aliados pero ya desde otro punto de vista, está claro que el presidente de la AN, NO PUDO, ya otros debemos asumir la vanguardia de la libertad, aquí hay gente seria con bastante influencia a nivel mundial como para asumir esta enorme tarea.

¿El plan? Las estrategias no se revelan, no podemos seguir anunciándole al régimen lo que se va hacer con meses de antelación, como para que se prepare, por favor ya basta de eso.

Me va a disculpar el señor JJ Rendón que al parecer es uno de los asesores de Guaidó, por cierto también fue de Henrique Capriles, (se dice que nunca había perdido una elección, pues aquí rodó) al señor presidente de la AN se le puede decir que se caprilizó, eso ocurre porque el establishment opositor busca al Osmel Sousa de la política, para convertirlo en LIDER a punto de Marketing político, pero que va, no hay resultados.

Definitivamente hace falta otro plan, con otra gente, mismo objetivo, salir del régimen, así de sencillo.

¡Como siempre, usted elige! ,

#ElLiderEresTu

@joseluismonroy