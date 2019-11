Descubren un túnel secreto que llega a un enorme vivero de marihuana en Londres (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el sureste de Londres, la Policía británica halló un túnel secreto de 21 metros que conduce a un enorme sembradío de cannabis en el sótano de un antiguo teatro victoriano, según recoge una nota reciente del Daily Mail.

Por: Actualidad RT

Los agentes detectaron la entrada al pasaje subterráneo en el baño de una casa desocupada en el distrito de Deptford, cuando respondían a una llamada por disturbios contra la propiedad, el pasado 1 de octubre. En la inspección se toparon con un piso falso, cubierto de azulejos, que daba paso a un túnel. Al adentrarse en él descubrieron el vivero, donde se encontró una gran cantidad de plantas de marihuana y equipos para su cultivo.

