Pompeo agradece a Bukele por reconocer a Guaidó como presidente (e) de Venezuela

Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, agradeció este lunes al presidente salvadoreño Nayib Bukele por reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado legítimo de Venezuela.

Por lapatilla.com

“Elogio a Nayib Bukele por reconocer a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela. Gracias a ti, El Salvador ahora es el país número 57 en apoyar a la gente de Venezuela , que luchan por liberarse de la tiranía y la corrupción de Maduro“, así lo dijo Pompeo a través de la red social Twitter.

El pasado domingo, Bukele puso en su lugar al líder del régimen chavista Nicolás Maduro luego de que ambos anunciaran la expulsión de los cuerpos diplomáticos tanto en Venezuela como a los servidores de la cúpula corrupta en El Salvador.

Luego de que Maduro le llamara “pelele” en cadena nacional, el mandatario salvadoreño le respondió: “Más respeto Sr. Nicolás Maduro, habla de un Presidente electo democráticamente, a diferencia suya. Contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi Gobierno”.

I commend @nayibbukele for recognizing @JGuaido as the constitutional interim President of Venezuela. Thanks to you, #ElSalvador is now the 57th country to stand with the people of #Venezuela, who struggle to break free from Maduro’s tyranny & corruption. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019