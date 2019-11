Donald Trump envía mensaje a López Obrador: A veces necesitas un ejército para derrotar a los carteles

Donald Trump mostró hoy su indignación y envió un mensaje de su solidaridad y acompañamiento con las familias de los nueve norteamericanos masacrados -todos niños y mujeres- en el norte de México y ofreció su ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir a los “poderosos carteles” de la droga que imperan en todo el territorio.

“Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado de la muerte de grandiosos estadounidenses -incluidos niños pequeños- y algunos desaparecidos”, comenzó el comentario el mandatario norteamericano en su cuenta de Twitter. Y prosiguió: “Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”.

“¡El grandioso nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran tema, pero los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército!”, concluyó Trump.

….monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!

