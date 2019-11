Lucero rompe el silencio sobre el “catálogo de prostitución” de Televisa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lucero habló sobre el escándalo del supuesto catálogo de actrices de Televisa que eran prostituidas por fama, del que se aseguró, formó parte.

“De pronto aparece alguien diciendo un chisme de cuarta, lo demandaría, pero creo que no tenga ni un peso partido a la mitad, para qué pierdo el tiempo con un chisme de vecindad”, menciona.

Respecto al supuesto catálogo de actrices de Televisa que se supone prestaban servicios sexuales, Lucero aseguró que todo es una mentira y que alguien seguro lo inventó en un momento que no tenía nada que hacer.

“Es una leyenda urbana, yo nunca lo vi, ¿quién lo vio?, no existe, afortunadamente nunca estuve en un catálogo de nada ni en la necesidad, nunca me dediqué a las drogas, prostitución ni al alcohol, nunca he hecho algo que me avergüence a mí o a mis hijos, nunca pertenecí a eso, me da risa, es una nacada y una bobería”, declara.

Ella asegura que gracias a la comunicación que tiene con sus hijos los protege de pensar que esas cosas son verdad, además, agrega que siempre les cuenta las cosas y les inculca valores y principios para no difamar a los demás como lo intentan con ella.

“A ellos siempre les enseñé quién es su mamá, entonces cuándo ven estas cosas como el supuesto catálogo o las fotografías de mi rostro mal editadas sobre un cuerpo desnudo ellos saben que no es cierto, saben que no es su mamá”, explica.

La intérprete de “Sólo Me Faltabas Tú” considera que contra los chismes y las fake news, sobre todo en las épocas de redes sociales, no se puede luchar, por ello no demanda, pero que tampoco es algo que le quite el sueño.

“¿Me molesta? Claro que sí, pero no me la paso pensando todo el día en eso, los ardidos y amargados siempre existieron, si te ves bien te critican y si no es que estás horrenda, siempre hay gente que va a querer atacar lo positivo y hay que evitarlas, bloqueo las cosas negativas de mi vida, las críticas se me resbalan, me dan igual”, aclara.