¡Ingresa pa´ que te enamores! Danielita Alvarado con poca ropa sube la temperatura en Instagram

Querido @drguillermoborjas y #MariaDeLosAngeles Hace 8 meses de mi operación, y aún recuerdo el miedo que sentía en ese momento, pensaba en tantas cosas, no sabía si era o no el paso correcto, y hoy puedo decir con todo seguridad que lo haría un millón de veces más. No solo porque ahora esté delgada, sino porque mi salud es increíble, mis niveles están normales y ya no tengo problemas hormonales o de azúcar, llevo una vida sana, sin alcohol, ni carnes, y sin cigarrillo de hace casi 3 años, como más sano y lo aprecio con el alma. Ahora Guillermo y Mari, la manera en cómo ustedes se dedican a sus pacientes es inigualable, cada vez que escucho a alguien diciendo que se va a operar, salgo gritando diciéndole que corra hacia ustedes porque son los mejores, los más respetuosos, los más profesionales, lo mejores consejeros y no buscan su beneficio, sino el de sus pacientes. Así que bueno, esta soy yo, me falta hacer ejercicio, ya sé 🙄, no me regañen, aunque después después de ver a JLo en su más reciente película estoy bastante motivada, en fin, me estoy portando bien, pero lo más importante es que después de muchos años, me siento plena y feliz. Gracias Los amo ❤❤❤ 📷 @carmenjuliaalvarez 👙 @donnakuin