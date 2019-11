La Nasa muestra la “cicatriz” que dejaron los incendios en California (Foto)

El incendio forestal Kincade lleva casi dos semanas quemando miles de hectáreas en el condado de Sonoma, en el norte de California (EE.UU.). El enorme impacto dejado por el fuego se puede en una foto satelital captada por la NASA a las 19:01 horas (hora GMT) del día 3 de noviembre. La imagen fue tomada por el Radiómetro avanzado de emisión y reflexión térmica (ASTER, por sus siglas en inglés) instalado a bordo del satélite Terra.

Por RT

El área quemada se percibe de color gris oscuro, revelando la ‘cicatriz’ que dejaron las llamas en la región. A la vez, los focos de calor aparecen como puntos amarillos en los canales infrarrojos térmicos con detección térmica de ASTER, mostrando las zonas donde el fuego aún persiste. La ciudad de Healdsburg está en el centro de la imagen, que cubre un área de aproximadamente 39 por 40 kilómetros.

Thousands of acres damaged by the ongoing Kincade Fire in Northern California are visible in this recent @NASAEarth satellite image. The fire had burned almost 80,000 acres & destroyed hundreds of structures by Nov. 3, and is now over 80% contained. More: https://t.co/UGcnsC95sH pic.twitter.com/B23dr85Q1Q

— NASA (@NASA) November 6, 2019