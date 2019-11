Lo que dijo José Luis Rodríguez “El Puma” sobre su testamento

“Tengo cosas íntimas, privadas, cosas que hacer y le pedí a Dios que me regale más tiempo. Le pedí con mucha fuerza todos los días. Creo que el tiempo de Dios es perfecto, cuando él decide hacer las cosas, no el tiempo de uno”, dijo el cantante y productor discográfico.

Pensé que me iba del cuerpo, pero volví. Mi esposa me dijo que morí como tres veces. Yo no sé si iba a amanecer al día siguiente.

“Es duro pasar por eso pero le doy gracias a Dios por la lección que me dio. Esto es una lección de vida para mí, para no llevar la vida tan aprisa, para ser mejor persona, para hacer cosas diferentes, soy una misma persona con dos pulmones prestados, pero pienso diferente y tengo una hipersensibilidad que no tenía antes, me he puesto muy llorón, lloro por cosas que antes no lloraba, que me mueven el alma”, confesó el cantante.

José Luis Rodríguez enfatizó: “Todos nos tenemos que ir, unos antes y otros después. Cuando la gente se va, los familiares lloran pero la vida sigue su curso”.

Ante la pregunta directa de su ya tiene un testamento, resolvió que sí, desde antes de someterse al trasplante, ya que en el hospital se lo preguntaron también al explicarle la posibilidad de que podía morir en el quirófano.

Yo estoy tranquilo en ese sentido, todo tiene que surgir, fluidamente, y ya llegará ese momento, solo lo sabe Dios, pero estoy tranquilo porque cuando una persona famosa se va empiezan a inventarle cosas, pero en mi consciencia y en mi vida está tranquila. Yo he sido un libro abierto.

Así se expresó sobre que no lo podrían ‘aparecer’ hijos no reconocidos o dinero perdido como ha ocurrido con otros famosos, como José José, a quien calificó de ser “ciertamente un buen tipo”.