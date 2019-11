¡No lo vas a creer! Publican video de un gato con cara de humano y las redes estallan

Click to email this to a friend (Opens in new window)

A través de la red social Twitter está circulando un video en el que se puede ver a un gato con cara de humano que está dejando a los internautas sin palabras. Todo comienza con una toma normal del felino, sin embargo, cuando la cámara se acerca al animal, el parecido con la cara de una persona es totalmente increíble.

lapatilla.com

El video se ha vuelto viral y, de momento, tiene más de 168.000 reproducciones y gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios en la plataforma antes mencionada.

why does this cat look like a 14th century squire who was cursed by a wizard to live his life as an animal for thousands of years pic.twitter.com/bnrinz5rSg

— goulcher (@goulcher) November 4, 2019