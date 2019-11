¡Bravo! Ronald Acuña Jr. consiguió su primer premio del Bate de Plata de Grandes Ligas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El venezolano Ronald Acuña Jr. consiguió este jueves su primer premio del Bate de Plata de la temporada 2019 de Grandes Ligas.

lapatilla.com

Acuña fue el único pelotero criollo que apareció entre los ganadores de la Liga Americana y Liga Nacional. Además, es el tercer miembro de los Bravos de Atlanta en recibir el reconocimiento junto a sus compañeros Freddie Freeman y Ozzie Albies.

El criollo se unió a Mike Trout y Ken Griffey Jr. como los únicos jugadores con 21 años o menos en recibir el Bate de Plata.

Ronald Acuña Jr. is 21 years old and just won a Silver Slugger award.

Here are the other outfielders to win a Silver Slugger at 21 or younger:

Mike Trout

Ken Griffey Jr.

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) November 7, 2019