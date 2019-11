El delantero venezolano Christian Santos estalló ante los medios de comunicación

Posteado en: Actualidad, Deportes

El venezolano Christian Santos, delantero del Deportivo de La Coruña, ha estallado este jueves en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha criticado su situación en el colista de la Liga de la Segunda División española de fútbol y ha asegurado que se siente un poco ninguneado.

“Soy el primero que apoya, pero no me toman en cuenta”, ha asegurado Santos, que ha disputado todos los partidos del campeonato, pero solo tres como titular, ha anotado dos goles y no forma parte del once desde el 21 de septiembre, todavía con Juan Antonio Albacete Anquela en el banquillo.

El delantero confesó sentirse “un poco mosqueado” por su situación, admitió que “obviamente” esperaba más y recordó que “la única victoria” que logró el equipo se produjo con un gol suyo.

“Soy como el quinto delantero del equipo, me están poniendo a todos por delante. El año pasado se dieron resultados, pero era algo similar. Soy el primero que apoya al equipo, que trata de mejorar, que busca soluciones, pero como que no me toman tanto en cuenta”, advirtió.

Aunque explicó que en “las últimas semanas” ha hablado “poco” con el director deportivo, Carmelo del Pozo, consideró que su relación con él y con el entrenador es “normal”, al tiempo que aseguró que los responsables de la plantilla están más pendientes de otros futbolistas.

“La cuestión es que se está hablando más con jugadores que supuestamente tienen bastante peso en el vestuario y no se habla con todos los jugadores. Yo soy más tranquilo, no uno de los pesos pesados, trato de hacer mi trabajo y, si me preguntan algo o quieren algo de mí, estoy dispuesto a responder”, aclaró.

El delantero insistió en que echa de menos un trato más cercano: “Somos veintitantos y es importante la opinión de cada jugador, no de dos o tres. Si queremos salir adelante hay que implicar a todos, no a unos pocos, contándolos con los dedos de la mano”.

Cuestionado sobre si las críticas en la sala de prensa pueden afectarle en lo deportivo a partir de ahora, señaló que “solamente” dice lo que siente en su “corazón”.

“Cuando estoy contento, lo digo; cuando no, también y hay que respetar eso. Soy bastante correcto con todos y creo que deberían ser justos conmigo. Solo expreso lo que me sale y me nace”, dijo.

Respecto al juego directo del Deportivo en los últimos partidos, indicó que no le “gusta” porque él prefiere asociarse y también aseguró no saber “realmente lo que pretenden” de él.

“La manera en la que piensa el entrenador para jugar la veo ideal, pero el problema es cómo la ejecutamos, ahí nos cuesta”, se sinceró.

A pesar de todo, comentó que le gustaría quedarse en el equipo en el mercado invernal, aunque no esté a gusto en este momento.

“Si te ponen piedras y todo en contra es difícil mantenerte. Quiero hacer mi mejor trabajo, pero también que tenga un apoyo de parte de todos”, sostuvo.

También se refirió a la situación del peruano Beto da Silva, quien apenas ha tenido protagonismo en su primera temporada en el Deportivo.

“Nos llevamos bastante bien, compartimos mucho y vamos al gimnasio juntos. También en los entrenamientos nos asociamos bastante, tenemos un estilo de fútbol parecido, nos gusta asociarnos y jugar rápido”, comentó.

Pese a esas críticas y a que el Deportivo es colista de Segunda División después de un tercio de campeonato, Christian pidió a la afición que apoye y tenga paciencia.

“Cuando las cosas no van bien, todos se ponen rápidos a criticar o se desesperan, pero creo que hay que tener paciencia. Sobre todo, les pido que traten de apoyar. Es difícil, pero por ahí tiene que ir el camino. A nosotros, al entrenador, a todos”, dijo.

Para que el equipo mejore, el internacional venezolano pidió más “atrevimiento” en el juego, “pero con cabeza”, porque “atreverse no es agarrar la pelota y tratar de hacer milagros, sino hacerlo en conjunto”.

EFE