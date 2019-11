Escándalo en Disney: Un hombre le pidió una foto a La Sirenita y la acosó

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un hombre de unos 51 años fue arrestado este sábado después de que una empleada de Walt Disney World lo acusara de acoso sexual dentro de uno de los parques de Orlando. Según el informe policial, el agresor pidió tomarse una foto con La Sirenita y al abrazarla le tocó uno de sus senos.

Por: Clarín

El detenido es Brian Thomas Sherman, quien se encontraba con su esposa en el parque de atracciones. El hombre ya había estado preso en 1991 por agresión sexual contra una víctima menor de 12 años en el condado Polk y figuraba dentro del registro de agresores sexuales de Florida.

Los agentes acudieron el sábado, alrededor de las 12.15, al parque temático Magic Kingdom después de que Brian Thomas Sherman colocara su brazo alrededor de los hombros del personaje disfrazado y le tocara el pecho.

ARRESTED: Brian Thomas Sherman, 51, on charges of Battery for groping a cast member at the Magic Kingdom on 11/2. If anyone else believes they were touched inappropriately by Sherman, contact the Sheriff’s Office at 407-836-4357. pic.twitter.com/PJrjNGGMDq

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) November 5, 2019