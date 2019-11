Stranger Things reveló el título del primer capítulo de su cuarta temporada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A la distancia podemos confirmarlo sin temor a equivocarnos. La tercera temporada de Stranger Things es tal vez la más consistente y entretenida de todos. Al menos hizo las cosas lo suficientemente bien como para estar dispuestos a seguir con esta serie.

Por FayerWayer

El último episodio nos dejó a todos en vilo con ganas de saber más, y ahora, por fortuna, tenemos un par de pequeñas revelaciones sobre lo que Netflix nos tiene preparado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la serie compartió una fotografía de la portada del guión del primer capítulo de la cuarta temporada. Ahí pudimos confirmar una vez más el nombre de esta nueva etapa. Conociendo de paso el título de su arranque:

Once upon a #StrangerThingsDay, the @strangerwriters told us the first episode title of Stranger Things 4 and we never ever recovered. https://t.co/s2ZDsOUwKB

— Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2019