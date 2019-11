¡Crack! Participó en una carrera de 14 km, le salvó la vida a una mujer y le pidió matrimonio a su novia

Mike Nowacki, sargento de la Policía de Chicago (Illinois, EE.UU.), propuso matrimonio a su novia, la agente Erin Gubala, tras disputar una carrera popular de 14,5 kilómetros con su equipamiento de trabajo y salvar la vida de otra corredora que sufrió un paro cardiaco.

Por RT

Este miembro del equipo de Armas y Tácticas Especiales, (SWAT, por sus siglas en inglés) corrió cargado con su equipo de 23 kilogramos para que la prueba fuera “más desafiante” y realizó una reanimación cardiopulmonar a la víctima poco antes de cruzar la meta, informan medios locales.

SWAT Sgt. Mike Nowacki and his fiancé Ofc. Erin Gubala talked to the press today about Nowacki’s actions in saving the life of a woman who was in cardiac arrest at the @HotChocolate15k this weekend. After saving a life, he ran to Ofc. Gubala to propose to her! #CPDMediaCar pic.twitter.com/SpgJbd9aCz

— Chicago Police (@Chicago_Police) November 4, 2019