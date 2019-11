Periodista de AP, Joshua Goodman: Ordenan recaptura de Hugo Carvajal y aprueban su extradición a EEUU

De acuerdo con información del periodista de Associated Press (AP) Joshua Goodman a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el general del Ejército venezolano, Hugo “El Pollo” Carvajal, fue recapturado por la justicia española, y aprobó su extradición a Estados Unidos.

lapatilla.com

“Fuentes le dicen a AP que Hugo Carvajal está siendo arrestado nuevamente en este momento y que el tribunal más alto de España ha aprobado su extradición a los EEUU, revocando una decisión judicial anterior que desestima la orden de arresto de los EEUU“, dijo a través de un tuit.

Sources tell @AP that @hugocarvajal4f is being re-arrested right now and that Spain's highest court has approved his extradition to the U.S., reversing an earlier court decision throwing out the U.S. arrest order

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 8, 2019