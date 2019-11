¿Qué objetos personales no debes prestar?

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Hay cosas que mantienen la energía de sus maestros en sí mismas, tanto buenas como malas. Sobre qué cosas no puede pedir prestado a otros y entregar a otros.

Por Rambler

Traducción libre por lapatilla.com

Escoba

Se cree que al barrer limpiamos nuestro espacio, la escoba recoge regularmente con toda nuestra “suciedad”. Al prestar nuestra escoba, a los vecinos, parece que traemos la basura de otra persona a nuestro hogares, es decir, los problemas de los vecinos llegan a nuestra casa. Por eso, no se debe pedir prestada una escoba, tampoco debes darle tu escoba vieja a nadie, debes tirarla para que elimine todos los problemas y dificultades.

Sal

La sal es una sustancia poderosa que absorbe energía. La sal no debe prestarse, solo administrarse. Si un vecino pide sal, puedes darle un poco, pero bajo ninguna circunstancia debe pedir que te la devolverla, y si la trajeron, no la tome. De lo contrario, puede perder el contacto con sus seres queridos y sufrir pérdidas financieras: El poder de la sal es muy, muy grande.

Utensilios de cocina

Los platos en los que preparamos alimentos y de los que comemos también almacenan nuestra energía. Gracias al constante contacto con nuestros platos ellos nos nutren y apoyan. Pero si decidimos dárselo a alguien, perderemos algo de nuestra energía, y los platos “sufrirán”, obligándonos a servir a otra persona.

Ropa

Muchas personas no entienden que la ropa absorbe nuestra energía, dejar que alguien use tus zapatos es una forma directa de perder energía. Prestar zapatos es especialmente dañino, ya que son zapatos que a menudo llevan la energía negativa de su dueño. No permita que nadie use sus pertenencias y no use prendas ajenas.

Joyas

Las joyas, especialmente con piedras naturales, plata o platino, almacenan la fortaleza del propietario y tienen un gran impacto en la vida. Si no quiere despedirse de tu salud, no permita que nadie use sus aretes y anillos. Incluso para eventos importantes.