Dave Capella: Voy por la internacionalización y no me iré por el camino fácil, me iré por las grandes ligas

Para él, el trabajo incansable, la fe y el enfoque han sido las claves del éxito que ahora envuelve a su carrera artística. Desde sus inicios, se ha preparado para construir una trayectoria integral y sólida. Como profesional, es un polifacético en el arte: en su haber, ha desarrollado sus habilidades como cantante, ha conducido diversos programas televisivos como Más Allá de la Belleza, transmitido por Venevisión Plus; dos ediciones del Mister Venezuela y Miss Venezuela; ha sido el mentor de muchos jóvenes que sueñan con hacer vida en los medios de comunicación y, además, se ha vinculado con el mundo empresarial. Actualmente, forma parte del staff de animadores del magazine de Venevisión, Portada´s, y del grupo de artistas que compite en el reality de Súper Sábado Sensacional, «Bailando con las Estrellas».

Por: Geraldine González

Este año no fue la excepción para que cuyos éxitos estuviesen presente en su vida. Con un galardón otorgado por Premio El Emperador, como «Animador de TV del Año», una nominación para un Tacarigua de Oro Internacional y otra para un Mara de Oro Internacional, en la misma categoría, le ha dado paso a nuevos proyectos internacionales. Para el año que se aproxima, la internacionalización es su reto. Entre oportunidades y planes en puertas, pretende ir más allá de las fronteras, sin dejar a un lado el compromiso que tiene con Venezuela: dejarla en alto.

Dave, durante varios años has venido trabajando fuertemente, pero, en estos últimos, los logros han sido evidentes. Tu talento ha sido reconocido y ha tenido exposición en espacios importantes de la televisión venezolana. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en lo que muchos de este gremio desean?

«La experiencia ha sido gratificante. Como bien lo dices, vengo trabajando desde hace muchísimos años. Desde el dos mil siete, aproximadamente, vengo haciendo televisión en Venezuela. En el año dos mil once, viajé a los Estados Unidos y regresé a mi país en el dos mil quince; a partir de ahí, no me quejo. Ya son dos Mister Venezuela, dos Miss Venezuela, cinco años de Más Allá de la Belleza; en Portada´s, voy para dos años y ahora estoy en “Bailando con las Estrellas”. ¿Qué te puedo decir? Estoy agradecido, siento que cada esfuerzo y dedicación ha valido la pena y —por supuesto— he trabajado y he luchado muy duro por eso».

Me llama la atención que no solo te has dedicado a la comunicación, sino que también te has inclinado por otras áreas. Precisamente este año, materializaste tu marca de café, «By Dave Capella». Háblanos de eso. ¿Por qué inclinarte por una marca de café y no por una firma de moda, como muchas de las figuras públicas han venido haciendo?

«Fíjate que al principio intenté lanzar una línea de zapatos, pero luego me puse a pensar un poco: estudié Gerencia Empresarial, soy licenciado en Comunicación Social, estudié Derecho y Social Media Marketing y —como buen conocedor de la materia— decidí apostar por el café, porque nuestro país ha resaltado mundialmente por eso. Café San Francisco me abrió las puertas y ahí vamos, con la mirada firme».

¿Qué distingue a tu producto con el resto de los que hay en el mercado y en dónde los venezolanos podrán adquirirlo?

«Me enfoqué en innovar, en que fuese algo diferente. Hoy día, el venezolano prueba un café que no es de calidad. Nosotros estamos apostando por lo contrario, por el buen servicio, el empaque, la etiqueta… Estamos cuidando valores, para ofrecer el producto que Venezuela merece consumir. Pronto, estaremos haciendo el lanzamiento formal y sabrán en qué cadenas podrán conseguirlo. A penas, estamos distribuyéndolo a puerta cerrada, con amigos del gremio artístico».

Meses atrás fuiste galardonado con un Premio El Emperador, como «Animador de TV del Año», y, actualmente, estás nominado en la misma categoría para un Tacarigua de Oro Internacional. Además de estos, ¿qué otros premios te gustaría recibir a lo largo de tu carrea?

« ¡Estoy muy bendecido, Dios me ayuda mucho! Este año ha sido maravilloso. El hecho de que existan tres premiaciones importantes en este país, y que las tres me hayan galardonado, es una gran bendición. Siempre estaré agradecido con el público y con el canal que me ha dado la oportunidad de poder mostrar mi talento. Con más formación y preparación, iré por uno internacional. Ya lo he venido anunciando con anticipación: Dave Capella —en el año dos mil veinte— va por la internacionalización. Lo hice en el dos mil trece, cuando estuve en las filas de Telemundo y Univisión en pequeños desenvolvimientos, pero llegué. Ahora creo que, con más madurez y serenidad, puedo ir por el mercado anglo y el hispano. ¿Por qué no tener una premiación en el ámbito de la actuación, por ejemplo? ¿Soñar un Òscar? ¿Por qué no? ».

Por lo poco que has dado a conocer en tus redes sociales, tengo entendido que —en alianza de «Wow Music Group»— estás en proceso de nuevos proyectos. ¿Qué estarás realizando de la mano de ellos y cuándo tu público podrá disfrutar de eso?

«”Wow Music Group” —de la mano del doctor Daniel Rosales Cohen— es una gran empresa que me está dando la oportunidad de retomar ciertos rubros del mercado donde, como una gran casa de contenidos y producciones audiovisuales y musicales, va a poder recuperar. Para nadie es un secreto que soy músico y que, en el dos mil trece, tuve dos pre nominaciones al Grammy. Durante casi cinco años tuve un contrato que me impedía cantar, pero ya culminó y ahora puedo hacer música de nuevo. Eso es lo que he venido trabajando con ellos, no solo mi representación artística como talento, sino también la parte musical».

El dos mil diecinueve ha sido de retos para ti. Eres una de las figuras de «Bailando con las Estrellas», y, aunado a lo que has estado emprendiendo, continúas impartiendo talleres en distintas ciudades del país. ¿Cómo resumes este año, tanto en el ámbito profesional como personal?

«Sí, he estado trabajando por mi país. Dicto talleres, conferencias, cursos y capacitaciones en mi academia, “Tengo el Talento”. Muchas personas y empresas me buscan porque confían en mi criterio y en mi trabajo. Estoy en dos de los programas más importantes: Portada´s, el magazine número uno de Venezuela y Súper Sábado Sensacional, el imbatible de todos los sábados. Es una bendición, te lo seguiré diciendo. Cada año, trabajaré para que sea mi año, como lo he hecho en este dos mil diecinueve. Personalmente, ha sido de evolución; profesionalmente, por primera vez, puedo decir que tantos sacrificios y empeños valieron la pena. Esto solo es el inicio».

¿Cuáles son tus expectativas para el dos mil veinte?

«Definitivamente, ya lo dejé claro: el dos mil veinte va a ser de internacionalización. Voy poco a poco, no estoy apresurado. Si toca irme, no es porque dejé de creer en Venezuela, sino porque hay que seguir dándole alegrías y puedo hacerlo desde afuera. Los proyectos acá van a seguir, el café también, las producciones en las que pueda seguir participando a distancia las haré. ¿Qué me va a tomar tiempo internacionalizarme? probablemente. Hay un par de conversaciones y cosas interesantes. Ya se han dado cuenta de que soy una persona de retos. Dave fue tildado como alguien que no sabía bailar y ahora es uno de los favoritos de “Bailando con las Estrellas”. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles públicamente a Michelle, mi coreógrafa, y a María Alejandra, mi bailarina, porque han creído en mí y no me han limitado. En el proceso, no me iré por el camino fácil, sino por las grandes ligas».

