EEUU pide a OEA enviar misión a Bolivia para asegurar elecciones libres y justas

El Departamento de Estado estadounidense pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que envíe una misión a Bolivia para asegurar que las nuevas elecciones convocadas este domingo por el presidente Evo Morales sean “libres y justas”, según una fuente oficial.

“Urgimos a la @OAS_official enviar una misión completa para asegurar que las nuevas elecciones sean libres y justas, y reflejen la voluntad del pueblo boliviano”, escribió en Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. AFP

We urge the @OAS_official to send a full mission to ensure new elections are free and fair, and reflect the will of the Bolivian people.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 10, 2019