Diputado Américo De Grazia aseguró que la presencia del ELN en las minas de oro ocurre con complicidad de la FFAA

Américo Giuseppe de Grazia Veltri es diputado venezolano de la Asamblea Nacional y un reconocido luchador por los intereses del pueblo del estado Bolívar. Luego de ser acusado de traición a la patria en mayo 2019 y allanada su inmunidad parlamentaria, se refugió en la residencia del embajador de Italia en Caracas. Pero no se amilana y ha seguido denunciando lo que ocurre en la zona del oro.

Por Sebastiana Barráez / infobae.com

En entrevista exclusiva para Infobae, califica lo que está sucediendo en Bolívar con El Arco Minero Del Orinoco, como “una tragedia y una violencia inoculada por el régimen desde la época de Hugo Chávez con Rangel Gómez al frente de las operaciones, como presidente de la CVG (Corporación de Guayana), luego como gobernador y después rey de la zona, por supuesto como un militar de gran jerarquía dentro de la Fuerza Armada por aproximadamente 14 años”.

“Si usted se mete en la página del Banco Central de Venezuela (BCV) encontrará con que no está ingresando ni un centavo por concepto de Coltán, aunque lo están explotando, igual con los diamantes. Es un robo a la región y a los venezolanos por las cúpulas militares, los pranes, el régimen y, por supuesto, los enchufados”.

Hace poco se conoció el testimonio de un sargento a quien le cortaron la lengua, las manos y le sacaron los ojos, por parte de las mafias del oro. ¿Qué está sucediendo en la zona minera de Bolívar? Van cuatro víctimas además del sargento mutilado, se supone que en funciones de inteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, habría sido descubierto por los pranes y mutilado en esa forma tan bárbara e inhumana.

Además tres decapitados, personas a quienes les cortan la cabeza y los dejan en la sede de la policía, otro en la Plaza Bolívar y el tercero en una de las calles céntricas de El Callao. Eso tiene su origen en la entrega del territorio a Minerven, única empresa aurífera en Venezuela que tiene concesiones mineras desde el punto de vista legal, otorgadas por el primer gobierno del presidente Rafael Caldera en los años 70. Eso hace el territorio apetecible para los turcos que están operando la zona con una empresa llamada Mibiturven, que opera de manera administrativa a Minerven, y que quieren ir recuperando el territorio perdido para ellos y agarrar el oro con pranes que les operaban las minas.

Esos pranes que se autodenominan sindicato, son los que cobran el peaje, son agentes de retención de los mineros que operan en esa zona, y les quitan un diezmo a cada uno de los mineros que operan ahí. ¿Y el que no pueda pagar? Al que se coma la luz roja o no entregue la cantidad que recaudan, sencillamente lo matan, desaparecen, los entierran en fosas comunes, etc. Hoy Mibiturven vale decir, los turcos operados incluso con operadores colombianos, que serían socios de Piedad Córdoba, es una administración bastante compleja porque son los únicos que pueden realmente reportar oro desde el punto de vista legal al Estado venezolano, es decir, al Banco Central de Venezuela.

El resto del territorio usa a Minervén y Mibiturven de manera paralela para legitimar la explotación del oro, porque son las únicas concesiones legales y ahora quieren desplazar a los pranes y sindicatos, que Rangel Gómez y Chávez sembraron en la zona para que operaran, ahora quieren desplazarlo para entregarle esas áreas operativas a Mibiturven y que Minerven recuperara su posibilidad de operar en esta zona. Eso hace que la violencia se exacerbe.



-¿Cómo está distribuido el poder en la región?

-El poder es uno solo y es del régimen, incluso los pranes no tenían ningún tipo de problema en reportarle. El régimen se clasifica en oficiales de la Fuerza Armada, SEBIN, Dgcim, Tribunal Supremo de Justicia, Tarek El Aissami, Cilia Flores, Nicolas Maduro Guerra, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y un sinfín de operadores militares, civiles y todos afectos al régimen. Las armas que manejan los pranes son armas entregadas por la FANB a cada uno de ellos en la época de Rangel Gómez, utilizando al general Julio Cesar Fuentes Manzuli como operador, tal y como está soportado en los informes del primer teniente del Ejército José Leonardo Curbelo y el comisario del SEBIN José Gregorio Lezama, detenido por haber hecho un informe de esa naturaleza. Ambos informes, del 2016, es de cómo le llegaban le llegaban las armas a los pranes para que operaran en las minas y cómo los inducían para que controlaran las áreas mineras en la época de Rangel Gómez. Eso ha pretendido ser cambiado en esta oportunidad, para operar de modo distinto con la nueva casta, desplazando a los rangelistas o a los viejos chavistas, para alimentar nuevos beneficiaros, élite militar, operadores y socios civiles o militares.

-¿Cómo funcionan los llamados sindicatos, el ELN y el Estado venezolano en relación con las minas?

-Los “sindicatos” no son tales, realmente es como se llama a quienes controlan las minas, que fundamentalmente son delincuentes, con prontuarios judiciales, ex presos o ex carcelarios, asesinos, criminales, violadores, guapetones de barrio, que comienzan a controlar todas las minas del arco minero, una vez que fracasó la incursión directa en el 2006 el 26 de septiembre con la masare de Musupa, donde mueren ocho ciudadanos, entre ellos algunos indígenas en el municipio Angostura. Esa masacre, en la parroquia La Paragua, la produjo el Ejército, que al ser descubiertos de que estaban controlando las minas, cambiaron de modus operandi, retiraron a los militares de la operación directa de las minas y comenzaron a ser operadas por los pranes con el nombre de “Sindicato”. Los mineros trabajan, tienen que rendirles cuentas y les dan un porcentaje a los mineros, a los pranes y otro porcentaje para los jerarcas del régimen que se alimentan de eso. En época de Rangel Gómez la mayor parte la tenían él y sus secuaces, otra parte les quedaba a los militares, otra a los pranes y otra al minero.



-¿Diputado, se ha determinado qué tanto oro hay en la zona que lo ha hecho tan atractivo para gran cantidad de mineros?

-Atractivo siempre ha sido, pero la barbarie no había llegado a los niveles de hoy. Las minas nunca habían sido controladas por pranes, nunca los militares estuvieron tan involucrados de manera directa, ni el régimen, ni los gobiernos democráticos, en su oportunidad, se habían lucrado de manera tan obscena como estos personajes lo han hecho. Decir cuánto oro hay es una paradoja, por supuesto que hay oro. El mejor desmentido de que esto es una alternativa no petrolera, son los ingresos obtenidos por concepto de oro en el 2018, nueve toneladas de oro fueron a parar al BCV, al Fisco Nacional. Nueve toneladas de oro significan tres días de renta petrolera y causar el desastre ecológico, ambiental, epidemiológico, hidroeléctrico y financiero más gigantesco que haya conocido la historia republicana de Venezuela. No dudo en señalarlo como una estafa a la Nación venezolana y a los guayaneses porque nos están dejando sin ríos, sin ambiente, sin electricidad, sin salud y con mucha violencia sembrada, justamente, como una política del régimen para saquear más y mejor todo el territorio Guayanés, el estado Amazonas y el Delta Amacuro, y que ahora pretende extenderse hacia el resto de la Nación.

-Hay presencia de rusos, chinos y guerrilla en la zona. ¿Cómo conviven entre ellos? ¿Se reparten el territorio?

-En el caso de los chinos están operando directamente en Ferrominera, no tiene nada que ver con el oro. En el caso de los rusos, están operando, fundamentalmente, en la Siderúrgica del Orinoco, tampoco tienen nada que ver con el oro. La guerrilla, específicamente el ELN, está operando en el estado Bolívar, en el municipio Sifontes. En el caso de Hezbolla explotan oro y diamantes, operan en las minas de la Rosita, en el municipio Angostura, en pleno lago de Guri. El ELN también opera en la zona de Parguaza con Coltán y en la zona de Cedeño con diamantes, a la vez que prestan seguridad para garantizar que no se metan los pranes u otros grupos armados a operar ahí. Eso se hace con el visto bueno de las Fuerzas Armadas, con conocimiento del régimen, y la Guardia Nacional. Ninguna empresa seria, llámese china o rusa, está dispuesta a operar sin concesiones, que debe ser avalada por la Asamblea Nacional y esta no ha avalado ninguna explotación del Arco Minero.

-¿Qué papel cumple la Fuerza Armada en ese territorio?

De complicidad. Nada de lo que ocurra en el territorio del Arco Minero del Orinoco puede ser ajena o a espaldas de la FANB, una vez que tienen el control absoluto de la territorialidad. La presencia del ELN y de otros grupos terroristas operando en nuestra zona como las FARC en el Amazonas, es con el visto bueno y la complicidad de la élite y la cúpula militar que dirige la Fuerza Armada Nacional.