EEUU reconoce a Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia

Estados Unidos reconoció este martes 12 de noviembre a Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, luego de que ella se proclamara en el cargo por sucesión tras la renuncia de Evo Morales el pasado domingo.

Michael Kozak, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, compartió en Twitter un mensaje en donde mostró su deseo de trabajar con ella y otras autoridades civiles de Bolivia.

Hizo énfasis en la prontitud de organizar elecciones libres y justas lo antes posible, de acuerdo con la constitución de Bolivia.

Acting Senate President Añez has assumed responsibilities of Interim Constitutional President of #Bolivia. We look forward to working with her & Bolivia’s other civilian authorities as they arrange free & fair elections as soon as possible, in accordance w/ Bolivia’s constitution

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 13, 2019