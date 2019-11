Fracción 16 de julio: Es ilegal designar un Comité de Postulaciones con la participación del chavismo

Posteado en: Política, Titulares

Caracas 12 de noviembre de 2019. Los miembros de la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio reiteraron la postura que sostuvieron la semana pasada y salvaron el voto en la designación del Comité de postulaciones para el Consejo Nacional Electoral, en la sesión de este martes 12 de noviembre.

El diputado y Jefe de la F16J, Biagio Pilieri, destacó que éticamente no es posible que la Comisión Preliminar, encargada de designar el Comité de Postulaciones Electorales, esté integrada por ex diputados. Se están violando los artículos 187#20, 191 y 197 de la Constitución de Venezuela, debido a que esos ciudadanos abandonaron sus cargos en la AN durante dos años y ejercieron cargos públicos, por lo que perdieron su investidura.

“Sin duda alguna, los ex diputados del chavismo están acá no por ninguna sana razón, están acá porque vienen a implosionar lo que queda de la Asamblea Nacional y otros están en el juego de llevarnos empujados a unas elecciones solo parlamentarias y eso no es lo que el país está esperando”, dijo Pilieri a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Esta cohabitación con el régimen viola la ruta que el país y la comunidad internacional compró el pasado 23 de enero: Cese de la Usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres, en ese estricto orden, debido a que es el que desarrolla plenamente el artículo 233 de la Constitución, así como es el que desarrolla la Ley del Estatuto para la Transición, que se aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria.

Los diputados de la F16J no serán cómplices de un posible engaño, no serán cómplices de una nueva frustración, no serán cómplices de repartos burocráticos o de cargos. No estamos de acuerdo con la cohabitación de quienes destruyeron a este país. /Nota de Prensa

Sobre los acontecimientos en Bolivia

Pilieri destacó que no es cierto que solo la movilización popular hace que se recupere la democracia, ni en Venezuela y tampoco con el ejemplo de Bolivia con el que nos han querido etiquetar.

“No aceptamos que se pretenda ahora echarle la culpa al ciudadano porque supuestamente no se ha movilizado, como se movilizó durante más de dos semanas como lo hizo el pueblo boliviano. No es cierto, el pueblo de Venezuela no solamente se ha movilizado durante 18 días, nos hemos movilizado mucho más tiempo y por muchos años”, resaltó.

Por su parte, la Fracción 16 de Julio le pide a la clase política venezolana que se vea en el ejemplo de la clase política boliviana, porque ellos si actuaron con coherencia, con firmeza y sin titubeo. Lo que pasó en Bolivia fue que el régimen, presionado, llamó a dialogar y la oposición boliviana no salió de carrera a negociar ni a dialogar con el régimen de Evo Morales, ex presidente de Bolivia.

En Bolivia hubo unificación de propósito y eso es lo que necesita la oposición venezolana, porque “en Venezuela algunos, como en 90% del país, queremos salir de Maduro y su régimen lo antes posible y hay otro sector de la oposición que quiere salir de Maduro cuando sea y la F16J mantiene que no es cuando sea, sino lo antes posible”. /Nota de Prensa