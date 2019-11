Por ser Venezuela una amenaza, el Comando Sur vigila de cerca el Caribe

Click to email this to a friend (Opens in new window)

A las pocas horas de llegar aquí, el almirante de la Marina Craig Faller, el comandante militar encargado de dirigir los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la región del Caribe y América Latina, escuchó sobre la nueva herramienta de lucha contra el crimen de Jamaica.

Por: Jacqueline Charles / MiamiHerald

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Fue impresionante. Fue poderoso Y era costoso, le dijeron miembros de la Fuerza de Defensa de Jamaica, el brazo militar del país.

Entonces, cuando Faller se preparó para partir de Jamaica la semana pasada, decidió echar un vistazo por sí mismo.

Caminando hacia el avión de patrulla marítimo modificado Beechcraft King Air 350 WR estacionado dentro del hangar recién acuñado de la fuerza de defensa en la parte trasera del Aeropuerto Internacional Norman Manley en Kingston, Faller se acercó de puntillas y miró. Dando la vuelta, mostró una breve sonrisa. aprobación y comenzó a alejarse antes de detenerse después de detectar el registro de “problemas” del avión de vigilancia en una pared.

“Si algo se rompió este año y tardó X horas en solucionarlo, el año que viene si se rompió lo mismo, debería tomar X-minus”, dijo Faller a un joven oficial militar de Jamaica, explicando la importancia del registro de mantenimiento de dicho activo mientras los dos salían. “Eso es importante para que con el registro de problemas, se aprenda”.

Para Faller, quien asumió el mando del Comando Sur de los EEUU Con sede en Miami hace un año este mes , el breve intercambio no fue solo sobre el asesoramiento acumulado durante tres décadas en la Marina de los EEUU También se trata de brindar apoyo a un aliado clave en una región que lucha por abordar una serie de amenazas: redes delictivas organizadas que se dedican al tráfico de armas, drogas y personas; las crisis en Venezuela y Haití, y la invasión de Rusia y China.

“Tenemos que prestar la atención adecuada a esta región e invertir adecuadamente para el futuro”, dijo Faller, mientras se preparaba para aterrizar en Jamaica. “Hay mucha presión sobre el sistema de seguridad”.

Dijo que todos los desafíos de seguridad de la región están siendo magnificados por la crisis en Venezuela. El régimen Nicolás Maduro ha sustituido el dinero de sus negocios estatales con efectivo de narcotráfico, dijo Faller, señalando que en el último año el narcotráfico a través de Venezuela hacia el Caribe se ha duplicado.

“Esto está afectando la estabilidad de los vecinos y se está magnificando hacia afuera”, dijo.

Creyendo que “un apretón de manos siempre funciona mejor”, la visita de Faller a Jamaica, seguida de unas horas en Haití para dar la bienvenida al buque hospital USNS Comfort , y luego una noche en la República Dominicana, enfatizó la cooperación regional y la asociación con los Estados Unidos.

La visita al Caribe de tres naciones se produjo inmediatamente después de la parada multinacional del Comfort en el Caribe y América Latina para aliviar parte del estrés causado por la crisis venezolana, y antes de una conferencia de seguridad del Caribe programada para el jueves y el viernes en la sede de Southcom en Doral Estados Unidos es el anfitrión de la conferencia junto con los líderes de defensa de Canadá, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.

Además de los oficiales de seguridad pública y militares del Caribe que han sido invitados, los asistentes también incluirán al jefe de la Agencia de Manejo de Emergencias por Desastres del Caribe y al director interino de la Agencia de Implementación de la Comunidad del Caribe para el Crimen y la Seguridad.

“Estamos trabajando muy duro para adoptar el enfoque regional para mirar a las organizaciones regionales que responden a los desastres y las preocupaciones de seguridad del Caribe”, dijo Faller, explicando la inclusión de las agencias de seguridad y crimen y desastres. “Creemos que las instituciones regionales son las fortalezas clave de la seguridad de la región. Ninguna nación, ni siquiera Estados Unidos, puede ir sola cuando se trata de seguridad ”.

Este mensaje se destacó durante toda la visita, que en un momento hizo que el equipo de Southcom recorriera tres países en un día.

En la República Dominicana, donde se reunió con oficiales militares dominicanos y el presidente Danilo Medina, Faller finalizó la visita recorriendo el Centro de Operaciones de Emergencia del país. Southcom donó la instalación en 2001, pero los dominicanos han realizado mejoras para permitirles responder mejor a los huracanes y terremotos en la isla de La Española, que comparte con Haití.

En Jamaica, que está demostrando ser un líder regional no solo en asuntos de seguridad sino también en respuesta a desastres, ayudó a Haití después del devastador terremoto de 2010 en el país y a Bahamas después del huracán Dorian. Faller visitó el centro de apoyo operativo de Canadá después de pasar por la Fuerza de Defensa de Jamaica. Mando marítimo, aéreo y cibernético en el aeropuerto. El centro canadiense sirve como escenario en caso de que Canadá necesite montar una operación en el Caribe.

Si bien la visita a Haití fue más una evaluación de la situación, ya que la tripulación del Comfort trató a miles de haitianos enfermos en medio de la crisis política y económica del país, Faller dijo que el objetivo de las paradas de Jamaica y República Dominicana era “escuchar y aprender y enfóquese en nuestras relaciones entre militares y enfóquese en construir conexiones individuales.

“Siempre hablamos de que Estados Unidos es una democracia joven, pero la mayoría de nuestros socios son democracias mucho más jóvenes”, dijo Faller. “Tienen instituciones muy incipientes, en algunos casos instituciones débiles. Nuestro objetivo es tratar de fortalecer sus instituciones … eso es lo que va a sobrevivir a los altibajos de cualquier política que traiga a estas naciones “.

De particular preocupación es China, y la incursión que está haciendo en países como Jamaica y República Dominicana, que a principios de este año anunció que terminaría las relaciones con Taiwán a favor de Beijing.

“Están comprometidos a mantener su relación de manera prioritaria con los Estados Unidos. Me aseguraron que comprenden los riesgos de TI y cibernética asociados con China y que no están dispuestos a sacrificar la confianza, la profesionalidad y la asociación que crearon con nosotros para esos riesgos ”, dijo Faller sobre sus conversaciones con los líderes dominicanos sobre el tema de China.

Según un cuadro compilado por Southcom, China ha vendido armas por un valor de $ 615 millones a Venezuela en los últimos 10 años, mientras que 25 de los 31 países del hemisferio albergan proyectos de infraestructura chinos. Mientras tanto, China ha mantenido 39 reuniones con jefes de estado regionales en los últimos cinco años.

Durante la visita de Faller a Jamaica, el primer ministro del país, Andrew Holness, no pudo reunirse con él porque estaba en una visita de nueve días a China . Mientras estuvo allí, Holness señaló que Jamaica fue la primera nación caribeña en establecer relaciones diplomáticas con China.

En una conferencia de prensa con el teniente general Rocky Meade de la Fuerza de Defensa de Jamaica, Faller no se dirigió a la visita de Holness. Pero dejó en claro sus sentimientos sobre China, y Rusia, diciendo que no comparten los mismos valores y principios democráticos que Estados Unidos y Jamaica.

“Vemos que otros actores externos, otras regiones del mundo que no comparten los mismos valores, están operando en conjunto con Maduro por su propio bien”, dijo. “Cuba ha rodeado a Maduro y ha protegido a su régimen. Rusia está allí junto con la desinformación contribuyente, y China está allí, así como parte de la campaña de desinformación “.

Si bien China “tiene intereses económicos legítimos en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos y aquí en Jamaica”, dijo Faller, Beijing “continúa promoviendo un modelo de gobernanza … que no se adhiere a los estándares internacionales como el estado de derecho, derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente ”. También criticó la falta de transparencia del país en sus tratos.

La embajada de China en Jamaica calificó la evaluación de Faller como “irresponsable”.

“Las relaciones de China con Jamaica y otros países de América Latina y el Caribe se basan en la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación de beneficio mutuo, que han dado y seguirán produciendo más y más frutos tangibles que benefician a las personas de ambos lados”, dijo Xia Shaowu, China. jefe de la sección política de la embajada, dijo en un comunicado .

Aunque Meade, a quien Faller describió como su “pensador estratégico más valorado”, no se dirigió a China, dijo que Jamaica valoró su relación con Estados Unidos durante el evento de prensa. En cambio, se centró en la asociación con Southcom y otras agencias de lucha contra el crimen de EE. UU.

Meade dijo que una colaboración más estrecha entre la fuerza de defensa y las agencias estadounidenses en el último año ha llevado a un aumento de las incautaciones de drogas, lo que también ha tenido un impacto en el tráfico ilegal de armas en Jamaica, que continúa registrando un aumento en los delitos violentos .

“Muy a menudo esperamos que estén planeando vender drogas para comprar armas, así que si interceptamos las drogas, también estamos deteniendo el flujo de armas indirectamente”, dijo Meade.

Meade dijo que estaba feliz de que Faller, con quien tuvo varios intercambios el año pasado, finalmente pudo visitar Jamaica con su equipo para ver por sí mismo las capacidades que el país ha desarrollado, incluido el nuevo King Air.

Faller tomó nota.

“Creo que es un crédito para Jamaica que hayan comprado este sistema utilizando sus propios fondos”, dijo. “Para ellos era importante que invirtieran su propio dinero en ello. Entienden que para que esto funcione, no se trata solo de volar el avión y obtener la información. Deben tener un sistema para entrenar a los pilotos y continuar entrenando a los pilotos. Deben tener un sistema para administrar a todas las personas de mantenimiento que hacen el trabajo en el avión “.

"The regime of Venezuelan leader Nicolás Maduro has substituted money from its state-run businesses with narco-trafficking cash, Faller said, noting that in the past year narco-trafficking through #Venezuela out into the #Caribbean has doubled." https://t.co/CnlytLctAW

— U.S. Southern Command (@Southcom) November 13, 2019