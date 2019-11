José Gato Briceño: La ruta… ¡Es la ruta! Sin narcotraficantes

Posteado en: Opinión

No quisiera pecar de riguroso como lo parece el título de esta nota, pero al referirme a la ruta que planteó el joven y resuelto presidente de la Asamblea Nacional @juanguaido en enero 2019, al asumir por mandato constitucional la presidencia interina del país, no sólo nos hizo recuperar la esperanza de un final próximo y con planificación aparentemente infalible, sino que además nos pareció absolutamente coherente. El grueso de los venezolanos compró esa ruta atónitos por su claridad y traducción perfecta del sentir general de un pueblo maltratado y vapuleado sin piedad por la dictadura más cruenta de todas las épocas en Latinoamérica. En esta ruta con tres estaciones, vemos claro que puede ser manejada con ciertas modificaciones pero sin perder el objetivo superior que es tener elecciones libres lo que incluye tácita y absolutamente entendido el execrar del poder todo bicho de uña culpable del aniquilamiento perverso de una sociedad productiva, estudiosa y pujante en progreso. Es decir, las elecciones como tercer paso o final feliz de la transición no pueden ser antes de que estos nauseabundos seres dueños de la organización criminal narcoterrorista que usurpa, no olvidemos, que usurpa el poder y vende nuestra patria, no abandonen el poder. Lamentablemente allí soy radical, el plan dice y es lo sensato, que deben abandonar el poder para que se dé la coherencia de la ruta.

Es frustrante pero necesario entrar a analizar las hipotéticas y solapadas elecciones parlamentarias del próximo año, antes quiero dejar bien claro que mi opinión no compromete en absoluto al partido en el cual milito, el Movimiento Independiente Ganamos Todos (MIGATO) ni tampoco a nuestro aliado nacional el Movimiento Por Venezuela (MPV).

El pasado martes los diputados de la Asamblea Nacional conformaron el comité de postulaciones para la renovación del poder electoral, el cual quedó integrado por 6 diputados de oposición y 3 de la narcotiranía.

No habían pasado unos minutos cuando el jefe de la fracción de los narcos, Francisco Torrealba, soltó el plan y leyó un comunicado afirmando que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente tenía que nombrar una comisión de enlace para poder solventar el supuesto desacato de la AN. O sea, que estos cara dura exigen que reconozcan a la ilegítima ANC y que en todo caso es esta instancia irrita la que haría la escogencia de los nuevos rectores. Es increíble que se acepten propuestas e intervenciones de diputados a la Asamblea Nacional que también son constituyentistas de la ilegítima ANC, violando flagrante y deliberadamente la Constitución Nacional, como el prenombrado diputado.

Posteriormente y totalmente hilado en el plan, Nicolás Maduro afirmó en un tuiter lo siguiente: “Saludo la iniciativa del Bloque de la Patria de dialogar con todos los sectores de oposición para abrir el camino del entendimiento y renovar el Poder Legislativo en las elecciones parlamentarias del 2020. Hago votos para que todos los partidos se sumen a esta fiesta electoral”.

No se necesita ser un erudito o tener un doctorado en análisis del castellano, para entender la estrategia de llevarnos al matadero de las elecciones parlamentarias. Para empezar, el aceptar la participación de estos arrastrados en esa estratagema es el reconocimiento como presidente a Nicolás Maduro, sería una gran tragedia para el pueblo Venezolano y el desvío de la ruta trazada originalmente y considero que el partido que participe traicionaría a Venezuela y al presidente Guaidó por enmarañar fraudulentamente la ruta hacia la libertad. Extraña por cierto el apuro por nombrar a los rectores cuando esa tarea debió hacerse tres años atrás y casualmente dos diputados “opositores” faltaron a esa jornada rompiendo el quórum requerido dejando esa tarea en un conveniente olvidó.

Curiosamente solo he visto el pronunciamiento pro participación en las elecciones parlamentarias de Avanzada Progresista (AP) quienes por cierto participaron en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018 con el candidato Henry Falcón quien denunció más de 7 mil irregularidades y todo tipo de ventajismo. Suponemos que ya eso se olvidó y nuevamente reconocen y acompañan a Nicolás Maduro como el presidente “legítimo” en esta nueva burla.

Eso realmente no preocupa tanto pues ya sabemos el suicidio político de Falcón. Millones de Venezolanos esperamos que los partidos autodenominados G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular) no le den el reconocimiento a Nicolás Maduro al participar en las elecciones parlamentarias, esperamos una actuación con transparencia y lealtad y no utilizar otros partidos para que sus militantes participen. Venezuela necesita claridad en momentos tan oscuros.

¿Por qué no se debe participar en ningún proceso electoral mientras Maduro y su clan esté en el poder?

1- En Diciembre 2015 se ganaron las 2/3 partes del parlamento y el narcorégimen se burló de la voluntad popular de más de 14 millones de electores instaurando en julio 2017 a la Asamblea Nacional Constituyente en franca violación de los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.

2- Quién garantiza que no lo vuelvan a hacer, si siguen con el control férreo de las instituciones.

3- En las elecciones de gobernadores el PSUV tenía un rechazo del 80 % según todas las encuestadoras y fueron capaces de robarse descaradamente 19 gobernaciones de las 23, algo insólito y en las 4 restantes nombraron gobernadores paralelos.

4- ¿Serían elecciones con la misma empresa que les brindo servicios técnicos durante 15 años? Smartmatic, la cual denunció que hubo fraude por más de un millón de votos y reiteró fragilidad y vulnerabilidad del sistema electoral venezolano. Aparte de esa confesión de la empresa y sin entrar en el fondo se tienen suficientes evidencias de fraude y violación de leyes y reglamentos como por ejemplo: Crearon empresa para desarrollar el software cuyos socios accionistas son el gobierno de Maduro, sus rectores deben ser apolíticos y Jorge Rodríguez promotor y defensor del sistema Smartmatic salió del CNE a la Vicepresidencia de la República entre otros atropellos.

5- ¿Creen ustedes que los capos criminales van a permitir el regreso de la Observación Internacional calificada (OEA, ONU y Unión Europea)?

6-¿Aceptarían Auditoria Internacional del Registro Electoral (RE) por comentar algunas elementales condiciones?

7- ¿Pueden catalogarse como elecciones “LIBRES” con Maduro en el poder y con el control de todas las instituciones, más las fuerzas Armadas Nacionales y los grupos terroristas como los colectivos asediando a la población?

Para mí es sencillo: Promover la idea de elecciones de cualquier tipo antes del cese de la usurpación es decirle al mundo que vamos a negociar con los narcousurpadores de la peor manera.

Es importante destacar que algunos senadores americanos han dicho públicamente que el presidente Guaidó no ha solicitado el uso de la fuerza, sería conveniente convencer al presidente de Colombia y pedirlo unidos a Donald Trump ya que los mismos americanos han reiterado que todas las opciones están sobre la mesa, sería muy difícil que se lo nieguen. No olvidemos que está en juego la paz de América. Canciller Borges, sabemos que el presidente @jguaido no debe hacer una solicitud pública de intervención pues se vería amenazada su seguridad, pero a través de su investidura haga una solicitud de intervención LIBERADORA muy puntual o quirúrgica con los Delta Force, los Rangers norteamericanos y los SEAL .

El gobierno interino tiene la potestad de diligenciar esto a través de sus reconocidas misiones diplomáticas, si no se busca o se fomenta eso, olvidémonos de Venezuela y buena parte de Latinoamérica.

Desde la cárcel del exilio ruego a mi Dios que ilumine a Juan Guaidó y tome decisiones definitorias y que se enrumbe en la ruta siguiendo el objetivo final sin involucrarse con factores que tienen otros intereses y son parte de su soporte político. Les recuerdo que eso es un conflicto contra organizaciones criminales internacionales y debe ser resuelto a la fuerza. Si esta misma semana Borges anunció que le pediría a los EE.UU más sanciones económicas, ¿Porque no se puede pedir la intervención de una coalición militar LIBERADORA?

Apoyo toda iniciativa de protesta incluyendo la del próximo 16 de noviembre y ojalá se encienda la chispa que esperamos todos, pero si no va acompañada con otras acciones, le haría un grave daño a las esperanzas de millones de Venezolanos.

Antes de cerrar me está llegando una brisita que se convertirá en pocas horas en tornado y se llevará por allá por Bolivia a uno de miembro de la corporación narcocriminal liderada por los comunistas de Cuba y Venezuela, adiós a 14 años de dictadura y pobreza por aquellas tierras altiplánicas.

Mi deseo y fuerzas como siempre están enfocadas en luchar contra la tiranía con lo que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

_________________________________________________________________________

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba/Valeria Briceño

Twitter: @josegbricenot /@valeriabricenot

Instagram: @josegbricenot/ valeriabriceñot

Facebook: José Gregorio El Gato Briceño

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2019/11/la-ruta-es-la-ruta-sin-narcotraficantes.html