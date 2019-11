VIRAL: Mujer dejó un “macabro” regalo para burlarse de los nuevos propietarios de su casa (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tina, una vecina de 38 años del estado de Ohio (EE.UU.), decidió gastar una macabra broma a los futuros inquilinos de su casa que se ha hecho viral en las redes sociales.

Por RT

La mujer recreó la escena de un crimen en el piso del salón, justo antes de mudarse y escondió las huellas debajo de una alfombra. En este lugar “se colocarán nuevas alfombras, así que dejé un pequeño regalo para los próximos propietarios”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter la semana pasada, adjuntando una serie de fotos de la escena.

New carpeting will be installed tomorrow so I left a little present for the next homeowners to find when they replace carpeting. pic.twitter.com/3qtoF5Lk7r

— Magnificently?Stuffed (@Musings_of_wine) November 8, 2019