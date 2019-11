Cicerón habla de los guisos Judiciales en Guárico por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

Puede haber momentos en los que no tenemos poder para prevenir la injusticia, pero nunca debe haber un momento en que fracasemos en protestar.-Elie Wiesel.

Unos de los grandes acierto algo que dijo el mexicano Javier Sicilia Zardain: Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz… pero la realidad es otra es que la justicia se le aplican a los pendejos que no tienen los recursos necesarios para obtener eso lo que llamamos justicia. Es tanto así el poder judicial venezolano, pareciera todo se mueve en un guiso para hacer cumplir la ecuanimidad judicial. Como lo han denunciados diferentes actores de este en Venezuela y existe una mafia dentro del poder judicial, que se dedican entre otras cosas, a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones, son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”. (https://www.youtube.com/watch?v=JT6vm8cmQxM&feature=emb_title) Esta actividad judicial se puede decir se extendido por todo el país y por los llanos centrales del Estado Guárico y me habla de estos hechos cuestionables revelados por fuentes dignas de todo crédito, a quienes llamaré Cicerón, personaje que catapultó al conductor del programa de opinión José Vicente Hoy, con las cuales hacía públicas denuncias y TIPS protegiendo sus fuentes.

Cicerón dice que el poder judicial de Guárico cada día está más corrupto y podrido… conjuntamente con el Ministerio público con apoyo absoluto del CICPC toda una trama de corrupción, vileza, maldad, que han creado la aplicación del derecho penal privado a su antojo amparados por la FGR, el presidente del TSJ y por Rico

Es tanto esas afirmaciones como nos dice Cicerón según La Jueza Rectora del Estado Guárico Beatriz Alicia Zamora presuntamente es la cabecilla de todo este entramado de corrupción judicial, quien pertenece a la banda de los enanos , amparada por su hermano el asistente personal de Maikel de nombre Julio, mejor conocido como “zamorita” en los pasillos del TSJ, por Betzaida su comadre y secretaria de la comisión judicial, y el magistrado exprés Jiménez vice presidente de la Sala Social, y pareja de Betzaida, por eso coloca en los cargos de jueces a quienes sólo siguen sus órdenes y le reportan los guisos en verdes los dólares q cobra en determinados casos que comparte con sus protectores, se designa a jueces a abogados que no tiene la preparación y capacitación jurídica idónea, pero son amigos de la rectora quien de un sólo plumazo obtiene lo q quiere en la comisión judicial a través de su comadre, en todos los circuitos penales de Guárico la práctica es común.

Es tanto las afirmaciones de Cicerón: la rectora ordena lo que se va hacer en cada caso siempre y cuando haya de los verdes , cuadra con la fiscal superior para que a su vez ordene a sus fiscales y estas a su vez direccionan a través del CICPC a los fines de forjar las pruebas, delitos y conexiones para complicarle la situación jurídica a los extorsionados por estos personajes, claro está, a través de sus abogados de confianza la jueza jubilada Sally Nathaly Fernández Machado, quien es quien llama a las víctimas de la extorsión judicial para que paguen una cantidad de verdes a cambio de una medida o la libertad o cambio de calificación, casos recientes como el del conocido dirigente ex gobernador de Guárico Luis Gallardo que quien le sobreseyeron la causa como autor intelectual sin embargo a los demás los imputaron por cómplices necesarios, tremenda contradicción jurídica lo que se llama incongruencia, no hay autor material o intelectual pero existen cómplices para ellos, Cerezo y sus compañeros, no hubo la extensión de los calificativos de la Fiscalía. ¿Orden del gobernador? Y la justicia y criterios donde queda…

Otro caso muy conocido me comenta Cicerón en referente de un alguacil otro de sus cómplices y quien era su confidente en el edificio Jocape sede de los tribunales civiles, este ciudadano de nombre Jackson Ojeda era quien le informaba a diario sobre los acontecimientos en los tribunales con sede en ese edificio y quien en uso de su amistad muy cercana con la jueza rectora presidenta del circuito penal presidenta de la corte de apelaciones Beatriz hacia lo que le daba la gana hasta por órdenes de Beatriz y la Fiscal Superior condenaron a 2 policías a la pena de 13 años por un supuesto maltrato cruel e inhumano cuando no existe ni siquiera una lesión grave pero que el médico forense Risso por órdenes de Landaeta ya q así fue direccionado por la Zamora le colocó 21 días de incapacidad, pero la jueza Zaida Ávila por órdenes de Zamora los condena al inspector Briceño y su compañera de trabajo a 13 años sin suficientes pruebas, y todo parece indicar que existe una simulación de hecho punible por parte de este alguacil quien está acostumbrado a escenificar espectáculos públicos en estado de ebriedad quien recientemente acaba de hacer lo mismo y le gritaba a los policías que los iba a mandar a destituir a Beatriz quien le daría la orden al comandante, en el hecho estuvo involucrado el hijo de la jueza Rosa Correa a quien también le gritaba q la iba a mandar a botar con su amiga Beatriz por que esta le debía favores insultando a la jueza quien salió en defensa de su hijo hechos que ocurrieron delante de una comisión de policía del Estado Guárico quien no procedieron a detenerlo por que este alguacil andaba en compañía de su hermano un comisario jefe de disciplina de poliguarico, tuvo que actuar una comisión de la GNB y una fiscal del MP quien actuó con criterio propio lo imputó y solicitó privativa no pudiendo en este caso la Zamora hacer nada por el organismo actuante fue la GNB quien no sigue las órdenes de Zamora

Un caso reciente como dice Cicerón un hecho que ocurrió en valle de la Pascua en donde están involucradas las hermanas mercado hijas del desaparecido empresario que fue secuestrado y aún no aparece ni vivo ni muerto y quien han sido denunciadas por el uso y falsificación de un poder otorgado por su padre a sus hijas, pues al enterarse de esta situación jurídica a través del CICPC de valle de la Pascua hace su presencia en escena el brazo ejecutor de la mayor corrupción vivida en poder judicial de Guárico la amiga, compinche y testaferro Sally Fernández y comienza a hacer contacto con estas ciudadanas y por orden de la jueza rectora Beatriz presuntamente les pide la cantidad de 20 mil de los verdes para q no las dejen privadas de libertad, el día martes a las 10 am se presenta Beatriz a la Pascua a buscar sus verdes pero se encontró con la sorpresa de q los abogados de las hermanas mercado fueron puestas a derecho en la sede del circuito penal de valle de la Pascua, según lo que establece el COPP deben es realizar de inmediato la audiencia, en virtud de ello y en vista de q no le iban a pagar el dinero americano a pesar de las gestiones desesperadas de la testaferro y negociantes Sally quien llamo no más de 30 veces a los esposos de las hermanas mercado casi obligándolos a q debían pagar los verdes para que no fueran privadas de libertad, mientras Sally Fernández llamaba Beatriz según le ordenó al CICPC de la Pascua que detuvieran a las hermanas Mercado por lo que se presentó una comisión de más de 30 funcionarios al circuito penal y sacaron de esa sede esposadas a las hermanas mercado, obligando a la jueza rectora al juez de control José Rafael Hernández a ordenar captura y aprehensión de las hermanas aún y cuando estaban a derecho y en la sede del circuito, acto desesperado y de rabia de la jueza rectora por no haber obtenido sus propósitos, y quien se había trasladado a buscar sus lechugas, detalles de las víctimas de la extorsión judicial de las ciudadanas Rosanna Carolina Mercado, Rosangela Mercado y Solivit Yuraima Mercado. De acuerdo a actuaciones procesales del Ministerio Público se le dio la Orden a esa fiscalía de investigar unos hechos en la alcaldía del Municipio infante. No contra las hermanas mercado y procedió una fiscalía a imputar por falsificación de documento autenticado que no llena los presupuestos legales que configuran el delito y que involucren a estas hermanas estaban pidiendo $20. 000 para no imputarlas presuntamente por órdenes de Beatriz.

Comenta Cicerón el trama de esta corrupción en este hermoso estado llanero ha llegado a los más altos niveles del descaro y desfachatez, la misma corte de apelación de Guárico es una GNB de corruptos a la orden de Beatriz, los abogados Detman y sinayine son otros que ejecutan sus órdenes a ella le preparan las sentencias en Caracas luego se las pasa a estos jueces de la corte de apelación y estos tienen que sólo colocar su firma, a los jueces de control y juicio les dice que ella les va a indicar como va hacer la sentencia y estos jueces a quienes les dan 100 0 200 lechugas para que se conformen empañan de la manera más atroz la justicia en Guárico y quien ni acate órdenes pues simplemente los destituye y para eso tiene a su comadre quien inmediatamente pasa la minuta y los magistrados firman sin discusión en la comisión judicial, caso reciente de la doctora María Alejandra Martínez más de 10 años cono jueza quien fue destruida por la Zamora por no aceptar sus órdenes y así ha sido con asistentes, secretaria, alguaciles los obliga a renunciar posiblemente los destituyen.

Esta ha sido la peor gestión como lo expresa Cicerón durante 3 años se ha mantenido en el poder judicial corrupción, amoríos indebidos, cuadres, la banca privada y pública se quedan chiquitos ante la danza de dólares en los tribunales penales de Guárico al mando de Beatriz y sus secuaces. Es tanto así como lo afirma Cicerón terminando estas afirmaciones con el homicidio del gerente de PDVSA gas de Guárico en donde están involucrando a un empresario de San Juan de los morros conocido como el guyanes, el CICPC ha hecho fiesta con las empresas de este ciudadano quien aparentemente no está involucrado en ese hecho, le han decomisado carros, camiones, computadores, celulares , oro, escritorios , sillas de oficina, cavas de carne y pollo, camas, aires acondicionados, herramientas de trabajo, 490 cilindros de gas, 6 sacos de dinero del pueblo que había pagado el gas, etc. Uno se pregunta ¿Qué tiene que ver una cama o unos cauchos con la investigación del homicidio? Y sin contar que le ha. Cobrado más de 100 dólares en efectivo y además extorsionar a los comerciantes y se los llevan presos fabricándoles delitos todo en base a cruces de llamadas con el guyanes, la hija de este ciudadano de nombre Marianela Abdul ha denunciado estos hechos a nivel nacional de Fiscalía General de la Republica y el CICPC pero nadie se pronuncia y premiaron a los involucrados con ascensos…

Señores me asombro de estos casos que hablo Cicerón que se comente en la tierra natal de Juan Vicente Torrealba (https://www.youtube.com/watch?v=yZxk2I1ytLU&t=172s) y del hijo ilustre San Juan de los Morros (https://www.youtube.com/watch?v=Smf78qqUkVc) Simón Díaz. Espero esto no quede en comentarios de pasillos de tribunales sino que se investigue a fondo de todos estos guisos verdes que está involucrada varios personajes arriba mencionados que manejan la justicia en el estado Guárico.

