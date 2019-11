Oficina de Bachelet llama a garantizar la protesta pacífica en Venezuela #16Nov

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro a garantizar la marcha pacífica prevista por la oposición en todo el país.

lapatilla.com

“Venezuela: Llamamos a las autoridades a garantizar el derecho de reunión pacífica en las protestas de hoy y evitar actos de intimidación contra manifestantes, periodistas y organizadores”, escribió el organismo en su cuenta oficial en Twitter.

#Venezuela: We call on the authorities to guarantee the right to peaceful assembly in today's demonstrations and to refrain from harassing demonstrators, journalists and organizers.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 16, 2019