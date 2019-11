Pompeo: El régimen de Maduro intenta silenciar a los venezolanos, pero la voluntad del pueblo prevalecerá

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señaló este sábado que la voluntad de los venezolanos siempre prevalecerá sobre el régimen de Maduro que intenta silenciarlos.

lapatilla.com

Pompeo se pronunció en su cuenta de Twitter para destacar la participación de los ciudadanos en la marcha convocada por el presidente encargado Juan Guaidó en todo el país.

“Los venezolanos continúan saliendo a las calles, como lo han hecho día tras día, en ciudad tras ciudad, para exigir que se satisfagan sus necesidades básicas. El régimen corrupto ilegítimo de Maduro intenta silenciarlos, pero como el mundo vio Bolivia , la voluntad del pueblo siempre prevalecerá”, escribió.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2019