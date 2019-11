Juan Guaidó desde Chacaíto: Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación y haya elecciones libres #16Nov (Videos)

Posteado en: Destacados, Nacionales

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recorrió varios puntos de concentración en la ciudad de Caracas, y pasada la 1 de la tarde, llegó al punto final en Chacaíto y llamó a los venezolanos a mantenerse en la calle.

Por Lisbeth Piñeros / David Carrasquel / lapatilla.com

“Llegó el momento de los ciudadanos, de los venezolanos dispuestos a todo por Venezuela (…) Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación y haya elecciones libres”, dijo Guaidó a los presentes en Chacaíto y agregó que “la dictadura a través del miedo pretendieron subestimarnos. Se equivocaron, hoy Venezuela canta victoria en la calle, no estamos solos en esto”.

“La dictadura nos tiene pánico, no nos dejaron montar el sonido, pero tenemos el sonido de la gente en la calle. La dictadura de Maduro ha pretendido que podían detenernos.

Hoy en Venezuela canta victoria en todas las calles de Venezuela. Los profesores, estudiantes, no están solos, estamos juntos en esta lucha por el país. No han podido, ni podrán con el bravo pueblo de Venezuela. Ya basta de intimidación de manipulación, de hambre”, expresó.

“Tenemos que regresar cantando victoria porque vamos a permanecer en las calles hasta lograrlo. Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación”, dijo.

“El régimen de Maduro no tiene gente, se quedaron sin respaldo de la gente. Nosotros siempre hemos estado dando la cara a nuestra gente. Ellos no pueden dar la cara a nadie. Yo soy un servidor público. Yo soy un hombre dedicado hasta que esto cambie. No es suficiente con victorias diplomáticas, no es suficiente con que nos reconozcan, lo único que será suficiente es cuando regresen nuestras familias al país”, recalcó.

“Los profesores tienen una réplica de sus protestas de 72 horas, esto no es un solo tema. Hable con la presidenta interina de Bolivia, le mandamos un abrazo desde Venezuela. Ella me hablaba del proceso que les ha tocado vivir en estos días. Esto no es una lucha por el poder, aquí no hay un país polarizado, aquí hay un solo país luchando por recuperar su libertad, y esa lucha se conquista en las calles”.

“Si nos quedamos en la casa habremos perdido. Toda Venezuela protestando en cada rincón del país. No será suficiente hasta lograrlo. Han sido años de esfuerzo. La única opción es luchar (…) Hoy yo no vine a pedir confianza en mí, sino en ustedes mismo, cada universidad, cada iglesia, cada escuela, tiene el deber de levantar la bandera de la lucha, exigir sus derechos”, insistió.

“Debemos mantenernos en la protesta, tenemos que seguir hasta lograrlo. Hoy todos estamos unidos. Ya basta de sufrimientos, de dolor, es momento de lograr el amor de nuestros ciudadanos. El martes vamos a la calle con los profesores, el 21 de noviembre con los estudiantes. No sé si son varios días, lo que sí les aseguro es que vamos a seguir hasta lograrlo”, finalizó.