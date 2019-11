TodaVzlaDespierta Artistas venezolanos salieron a marchar este #16Nov

View this post on Instagram

Lo único que quiero en la vida es un país así. Luminoso, floreciente y libre como este Araguaney entre la bruma. Por eso marcho hoy y todos los días que haga falta. Recorro Venezuela desde hace más de 30 años para compartirla con ustedes. Me consta y me duele la destrucción porque tengo referencias. Pero también conozco sus fortalezas. Abrazo y converso con nuestra gente. Me sé las historias de quien volvió a sembrar café, quien no se dejó quitar su hacienda, quien mantiene su posada abierta aunque pasen meses sin que llegue un alma. Soy testigo de la resistencia activa. El no me vengan que no me dejo. La convicción de rescatar a Venezuela para construirla otra vez. De inventar un país nuevo donde los venezolanos sean libres. Dónde la tierra sea protagonista. Dónde la creatividad tenga espacio. Dónde florezcan los emprendedores. Un país generoso y amable con todos sus ciudadanos. Un país democrático. Nos vemos hoy en la calle y todos los días que haga falta. Sigo #sembradaenvenezuela La foto es de mi amigo del alma @pablo_krisch