Reynaldo Armas: Los escenarios musicales están reducidos aquí

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Son 40 años de trayectoria y 66 de edad, pero uno de los cantantes de música llanera más emblemáticos de Venezuela no ve ni de cerca su retiro de los escenarios, al contrario, asiente, hay Reynaldo Armas para rato. El apoyo del público que nunca falta a cada una de sus presentaciones lo motiva.

Se confiesa un poco pesimista por la situación actual del país pero no significa que haya dejado de trabajar un día por seguir impulsando el folklore venezolano pese a los obstáculos. También se declara listo por si desde una acera distinta a la música se le convoca para trabajar por el rescate de la nación.

¿Artísticamente, por dónde se está moviendo Reynaldo Armas?

Me estoy moviendo en cualquier escenario porque lamentablemente en Venezuela se han reducido considerablemente por el tema político, y no solo a mí sino a cualquier artista. Mi caso es particular porque tengo un “veto” por parte del Gobierno desde que me monté en la tarima durante el concierto por la ayuda humanitaria en Cúcuta, en febrero.

En Venezuela estoy haciendo presentaciones privadas, matrimonios, cumpleaños, fiestas de cualquier tipo, menos públicas. El 14 de septiembre de este año no me dejaron subir a una tarima en Barquisimeto porque era algo del Estado, por eso trabajo más en Colombia y en otros países donde las fiestas públicas no tienen que ver con la política, actualmente afuera está el 70% de mi trabajo. Hago cositas acá impulsadas por mi equipo, por mí mismo.

Estamos redescubriendo un camino, el que hice hace 40 años cuando llegué a Caracas y empezamos a trabajar en sitios pequeños, cervecerías, discotecas, en lugares que albergaban desde 80 hasta 200 personas hasta que nos fuimos abriendo. Actualmente hacemos algo parecido, buscamos un restaurante de mediana capacidad, 300, 400 personas, lo hacemos a riesgo porque sabemos que tenemos público, hay una cantidad de gente que nos quiere ver yescucharnos pero no hay una tarima oficial que nos presente y tenemos que inventar.

Con esa estrategia estamos reactivándonos porque si no lo hago la gente piensa que me retiré, entonces movemos las redes sociales, el público asiste y constata que la situación está normal conmigo y quizás mejor porque estoy haciendo shows que no hacía desde hace 20 años. Por ejemplo, si estoy solo no lo hago de 40 minutos ni de una hora sino de tres horas y le doy candela porque tengo bastante repertorio y la gente sale más contenta, estamos logrando algo bien interesante.

Hace poco, el 18 de octubre canté en el (hotel) Eurobuilding dos horas 20 minutos y la gente pidió más, me monté de nuevo e hice 40 minutos, en total 3 horas, quedaron canciones por cantar porque el repertorio es muy amplio, son más de 400 canciones que tengo grabadas a lo largo de cuatro décadas y media, es mucho el éxito que se ha logrado.

Para leer el resto de la entrevista ir a 2001