Vicepresidente de Estados Unidos respaldó a los venezolanos en su lucha por obtener la libertad

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, respaldó este lunes 18 de noviembre al presidente encargado de Venezuela; Juan Guaidó, al tiempo en que exhortó al usurpador Nicolás Maduro a marcharse del poder en Venezuela.

“Estados Unidos apoya al presidente Juan Guaidó y a todos los venezolanos en su lucha por la libertad”, dijo Pence a través de su cuenta en Twitter.

Agregó que Venezuela merece un futuro seguro, democrático y próspero. “Sin un reclamo legítimo de poder, Maduro debe irse. ¡Los oprimidos de Venezuela merecen prosperar nuevamente!”, exhortó.

The United States stands with President @jguaido and all Venezuelans in their fight for #libertad. Venezuela deserves a safe, democratic and prosperous future. With no legitimate claim to power, Maduro must go. The oppressed people of Venezuela deserve to thrive again!

— Vice President Mike Pence (@VP) November 18, 2019