Cómo fue el debut de Emma Coronel en reality show

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, apareció en el reality show Cartel Crew de la cadena VH1, a pesar de las críticas y peticiones para que se cancelara su participación.

Por infobae.com

Durante su intervención, Coronel Aispuro aseguró ante algunos de sus compañeros del elenco que la mayoría del tiempo trata de ser positiva “y no engancharme o lamentarme de lo que ya pasó”.

Un breve video sobre el capítulo difundido a través de resdes sociales la muestra vestida de blanco y con el cabello de un tono castaño más claro a su habitan tono castaño oscuro que lució durante el juicio a su esposo.

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, apareció en el reality show Cartel Crew de la cadena VH1, a pesar de las críticas y peticiones para que se cancelara su participación.

Durante su intervención, Coronel Aispuro aseguró ante algunos de sus compañeros del elenco que la mayoría del tiempo trata de ser positiva “y no engancharme o lamentarme de lo que ya pasó”.

Un breve video sobre el capítulo difundido a través de resdes sociales la muestra vestida de blanco y con el cabello de un tono castaño más claro a su habitan tono castaño oscuro que lució durante el juicio a su esposo.

En un diálogo con Michel Blanco, hijo de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, la esposa del Chapo se quejó la forma en la que la gente “nos juzga sin conocernos… es duro porque a veces quieres hacer lo que ves que todos hacen a tu alrededor”.

Durante una plática al aire libre, en la que nunca se quita los lentes de sol, la ahora diseñadora señaló que se considera una mujer normal “pero en cuanto empiezan a atacarte entonces dices, bueno, no puedo hacer esto”.

La presentación de la ex reina de belleza generó una gran polémica al desatar un movimiento en redes sociales a través del cual usuarios en Twitter hicieron un llamado para boicotear el canal de televisión VH1 debido a su ”falta de sensibilidad” por la situación que sufre México el día de hoy a consecuencia de la violencia desatada por los cárteles de la droga, entre ellos, el de Sinaloa, fundado por el esposo de Coronel Aispuro, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

En la red social varios usuarios reflejaron su descontento con la aparición de Coronel en el episodio de este 18 de noviembre, al considerar que el show de televisión “glorifica” el narcotráfico.

“¿Por qué diablos están glorificando a la esposa de El Chapo? Cientos de personas han sufrido por esta familia y su cártel. Pero oye, ¿a quién le importa la moral cuando tienes que producir ‘shows’ de mierda para hacer dinero, verdad?”, dijo una usuaria.

Los comentarios en redes sociales no han sido las únicas quejas, puesto que incluso algunos escritores como Don Winslow (autor de obras de misterio y crímenes) catalogó la decisión como “asquerosa”.

El periodista especializado en narcotráfico Ioan Grillo tampoco dudó en opinar dentro de la red social. “Esta es una decisión enferma y terrible por parte de VH1 de tener a la esposa de El Chapo, Emma Coronel, en su reality show ‘Cartel Crew’. Hay una catástrofe humanitaria en México por la violencia del cártel. Este no es un reality show glamoroso. ¿En dónde están las imágenes de fosas comunes?”, escribió junto con el adelanto de la serie.

This is a sick and terrible decision by VH1 to have El Chapo’s wife Emma Coronel on its reality show “Cartel Crew.” There is a humanitarian catastrophe in Mexico from cartel violence. This is not a glamorous reality show.

Where are images of mass graves?https://t.co/MaLGUquIIM

— Ioan Grillo (@ioangrillo) November 12, 2019