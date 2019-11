La última arremetida de Geraldine Bazán en contra de Gabriel Soto

View this post on Instagram

No hace falta decir que es mentira, todos lo sabemos. El público no es tonto, los medios de comunicación tampoco aunque se dejen manipular por una “revista” con cero credibilidad. En esta orquestación de querer limpiar la imagen de unos y desprestigiarme a mi hay muchos caminos. Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño. Con este tipo de acciones lo único que queda claro es qué hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas. Pero ya fue suficiente!! A estas mismas personas hago total y absolutamente responsables de lo que pueda sucederle a mis hijas o a mi. Estoy aquí no como una victima, para nada!! Me presento ante ustedes como una mujer valiente, sin miedo a DENUNCIAR por que tiene la verdad de su mano. Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo. Yo SI fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben. Además de denunciar este reciente intento por “manchar mi imagen” También quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mi, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré!! Ya sea por mis hijas o por mi. Y no señoras, señores calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo. Algo más que quiero dejar muy claro, mi interés por el Sr. Gabriel SotoBorja desde hace mucho tiempo es nulo. Que se conserve en salud y bienestar, por el bienestar de mis hijas es mi único deseo para él. Pido al público y medios de comunicación eviten involucrar mi nombre con personas que no tienen nada que ver en mi vida ya sea en notas y/o comentarios. Respetuosamente con cariño y agradecimiento Geraldine.