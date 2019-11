Protagonista de “Amigas y Rivales” cumple 40 años y su lucha contra la “pornovenganza” no para

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Si eres fanáticos de las series juveniles mexicanas, sabrás que Michelle Vieth, fue en su momento uno de los rostros jóvenes más sobresalientes de Televisa.

Alcanzó la fama en América Latina con sus protagónicos en las novelas “Mi pequeña traviesa”, “Soñadoras” y la mundialmente conocida “Amigas y Rivales” en el año 2000. Sin embargo, algo lamentablemente estropeó su carrera hace diez años, un escándalo sexual la dejó expuesta a la opinión pública, dañando su imagen como actriz juvenil, actualmente sigue batallando con eso, pues ahora es embajadora de algunas campañas contra la “pornovenganza”.

Con información de Infobae

Nacida el 19 de noviembre de 1979, la actriz fue víctima en 2004 de la filtración de un video íntimo y en una época en la que Internet aún no permeaba en la vida cotidiana como en la actualidad, el asunto se volvió un escándalo.

Michelle cumple 40 años y a más de una década de distancia de esa oscura época, la actriz y presentadora puede asegurar sin problema que ha sobrevivido.

El camino no fue fácil. Después de la polémica hizo una breve pausa en su carrera y en 2005 volvió a la tv en La Madrastra.

Tras ser figura en Televisa, Michelle decidió dar el salto a TV Azteca con La otra cara del alma (2012-2013) y actualmente es una de las presentadoras del programa Tu casa TV.

El pasado agosto, Michelle lanzó una campaña para penalizar la “pornovenganza”, pues ella misma fue una de sus víctimas.

“Yo estoy buscando que no se pueda generar dinero con el dolor de alguien, con el dolor de una intimidad que fue violada, que fue quebrantada. Creo que si se castiga en otros países tiene que castigarse aquí en México”, aseguró la actriz en un video que se difundió en redes sociales y en donde Michelle se enfrentó a su pasado al recordar lo que ocurrió con la filtración de su video íntimo.

Cuando la bomba explotó, Michelle se dio cuenta de que el video filtrado era uno que había sido grabado por ella y su ex marido, Héctor Soberón, en su casa de Puerto Vallarta, pero tenía un detalle particular: “había sido cortado (editado) con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saque a la luz pública, yo no traicioné nuestra intimidad. Él fue quien lo hizo”.

A Michelle le pareció inconcebible ver a Soberón, de quien se había separado en el 2000, “llorando y diciendo groserías” en tv a consecuencia del video.

En el material nunca se veía al hombre con el que Michelle sostenía relaciones sexuales y fue la actriz quien recibió insultos, críticas y groserías en persona y a través de redes sociales.

En una entrevista poco después del escándalo, para la revista Caras, Michelle habló así de lo que estaba viviendo:

“Yo en mi corazón sé lo que pasó.¿Y qué fue lo que pasó? Que me enamoré como una loca y confié en mi ex pareja. Él me había dicho que esos videos no existían. Eran unos videos que yo grabé con él en aquel entonces y me juró y perjuró que los había borrado y a la mera hora no fue cierto. Este señor fue mi primer novio y finalmente mi esposo. Compartí ocho años de mi vida con él y lo que pasó fue simplemente que traicionó mi confianza”.

“Lo que hice lo hice por amor, no estoy arrepentida. Tampoco estoy enojada, simplemente estoy triste”, añadió en la misma charla.

Y hoy, aunque a veces aún suele relacionársele con ese asunto, Michelle parece haber dejado muy atrás su pasado y está lista para seguir adelante con su vida.

En su cuenta de Instagram suele compartir imágenes de su vida cotidiana en el trabajo y junto a las personas que quiere.