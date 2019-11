Viral: Se burlaron de él por proponerle matrimonio a su novia en un KFC y ahora tendrán los regalos que nunca imaginaron (+Historia)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre enamorado tomó a principios de mes una decisión que cambiaría su vida y la de su pareja. Le propuso matrimonio a su novia, pero lo hizo mientras comían pollo frito en una sucursal de Kentucky Fried Chicken (KFC) en Sudáfrica, a la vista de decenas de personas.

La escena fue filmada por un transeúnte, que luego publicó el video en Twitter. Las imágenes se viralizaron, pero no solo con comentarios positivos.

Una joven llamada Anele publicó uno de los mensajes más agresivos y de mayor repercusión contra los novios. “Los hombres sudafricanos están tan quebrados que hasta proponen casamiento en KFC. No tienen nada de clase, quiero decir, ¿quién hace la propuesta en un KFC?”, escribió la mujer.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser ? DM us any leads, there might be a Finger Lickin’ Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love ??? #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j

Sin embargo, lejos de humillarlos, les hizo un favor. La repercusión fue tal que KFC comenzó una campaña, a la que se sumarían decenas de empresas, para que los protagonistas de la historia disfruten de una boda soñada.

These honeymoon destinations look far. Someone needs to drive them there. We got you.? #KFCProposal https://t.co/oiOMWX48Zp

“Sudáfrica, por favor ayúdanos a encontrar a esta hermosa pareja”, escribió la cadena en Twitter el 7 de septiembre. Al día siguiente, los habían hallado. “¡Sudáfrica, eres increíble! Hemos encontrado a la hermosa pareja, y parece que vamos a tener una dulce boda. Vamos a conocer a Héctor y a su encantadora novia Nonhlanhla, y los mantendremos informados”.

Bhut’ Hector and his lovely bride Nonhlanhla each deserve R10 000 of in-store #PUMA threads ?Get us in touch with them ? https://t.co/IVc7H9Cv3u

PUMA Boyz keep doing the most #KFCProposal ??.

Luego, KFC detalló el plan. “Les proporcionamos el apoyo que necesitan para hacer realidad la boda de sus sueños. Hemos reclutado a un gerente de proyecto para que les ayude y cumpla sus deseos. Por favor, dirijan todas las consultas, donaciones y promesas a [email protected]”.

Hey @KFCSA nothing moves us more than a story of love and as a result we would like to send the #KFCProposal couple two devices to capture all of their memorable moments. Please get Hector and Nonhlanhla to DM us. https://t.co/Etne2ulAOl

En cuestión de horas, decenas de empresas y cientos de personas ofrecieron su colaboración. “Los destinos de luna de miel parecen lejanos. Alguien tiene que llevarlos allí. Nosotros nos ocupamos”, tuiteó la sede sudafricana de Audi.

Puma les ofreció indumentaria. “Hector y su encantadora novia Nonhlanhla se merecen 10.000 rands (675 dólares) en nuestras tiendas”.

Huawei les ofreció celulares. “Nada nos mueve más que una historia de amor y como resultado nos gustaría enviar a la pareja dos dispositivos para capturar todos sus momentos memorables”.

A medida que pasaban las horas, los regalos eran cada vez más importantes. El Standard Bank, por ejemplo, les prometió perdonar sus deudas. “Nos gustaría hacer borrón y cuenta nueva. Limpiaremos sus préstamos personales por hasta 300.000 rands (20.200 dóalres), y si se quedan con nosotros los limpiaremos todos!”.

We didn’t want to steal the happy couple’s shine but since some of you have asked, we’d like to offer them a clean slate.

Over & above imvula mlomo, we’ll clear their personal loans up to R300k & if they’re with us we’ll clear it all! No need for skoloto! #GoodToGo #KFCProposal

— Standard Bank SA (@StandardBankZA) November 8, 2019