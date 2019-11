En Irán solo el 5% cuenta con internet tras bloque por protestas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los datos de red del observatorio de Internet NetBlocks confirman las interrupciones con múltiples proveedores de línea fija y móviles en Irán, en medio de protestas contra el aumento de los precios del combustible. Las interrupciones tenían un impacto parcial.

Por Netblocks

Los usuarios informaron por primera vez de interrupciones en Mashhad donde también ha visto una caída en la conectividad a partir de la tarde del viernes 15 de noviembre. Las interrupciones han aumentado en extensión y gravedad a partir de las 21:15 UTC del viernes (12:45 a.m. hora local), continuando a partir de las 00:00 UTC del sábado, con impacto también visible en las listas de conectividad generales.

Los operadores de redes móviles más grandes de Irán, incluidos MCI, Rightel e IranCell, se desconectaron el sábado a partir de las 6:00 p.m.

Tras cumplirse 90 horas después de que Iran implementará un cierre de Internet casi total, la conectividad continúa estable en solo el 5%. El vacío de información continúa limitando el monitoreo de los derechos humanos y la cobertura de incidentes en el terreno.

