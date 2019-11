Marco Rubio: Los jóvenes soldados venezolanos también quieren que la crisis termine

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano estadounidense Marco Rubio resaltó este jueves que los jóvenes soldados venezolanos también padecen la crisis ocasionada por el régimen chavista y desean que termine ese padecimiento, así como el resto de los ciudadanos del país petrolero.

Por lapatilla.com

These young soldiers in #Venezuela generally stuck to the regime script

By listen carefully

You see & hear unmistakeable signs that unlike the corrupt regime insiders who ordered them to face student protestors today,these soldiers are also suffering & want this crisis to end https://t.co/zTF2HZIlCc

— Marco Rubio (@marcorubio) November 21, 2019