Donald Trump quiere que Apple participe en el desarrollo de la red 5G en EEUU

“Lo tienen todo: dinero, tecnología, visión y a Cook”, ha tuiteado esta semana el presidente de Estados Unidos.

Trump quiere la colaboración de Apple para crear la red 5G. Este jueves el presidente estadounidense dijo haber pedido al director ejecutivo de la compañía tecnológica, Tim Cook, su colaboración en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones para las redes inalámbricas de señal 5G en EE.UU.. “Lo tienen todo: dinero, tecnología, visión y a Cook”, tuiteó Trump.

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all – Money, Technology, Vision & Cook!l

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019