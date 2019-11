Por segundo día consecutivo, varios estados del país registran caída de la conexión por Cantv

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El observatorio de Internet, NetBlocks, confirmó a través de su cuenta en la red social Twitter, que por segundo día consecutivos varios estados de Venezuela registran una caída en la conectividad por Cantv.

lapatilla.com

“Confirmado: interrupción importante del proveedor estatal de Internet ABA CANTV en varios estados de #Venezuela por segundo día consecutivo; los datos de la red muestran que la conectividad cae por debajo del 1% en #Bolívar#Sucre#Anzoátegui con un impacto significativo en #Monagas y #Vargas?#23Nov#SinInternet” , fue lo expresado.

Confirmed: Major disruption to state-run internet provider ABA CANTV in several states of #Venezuela for the second day in a row; network data show connectivity falling below 1% in #Bolívar #Sucre #Anzoátegui with significant impact in #Monagas and #Vargas ? #23Nov #SinInternet pic.twitter.com/viiXvKodYf

— NetBlocks.org (@netblocks) November 23, 2019