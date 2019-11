DEA: Los cárteles mexicanos no tienen rival en EEUU

Los cárteles del narcotráfico de origen mexicano no tienen rival en el territorio de Estados Unidos (EEUU), por lo que dominan el mercado ilegal de drogas estadounidense, desde Arizona hasta Nueva Inglaterra.

Un estudio de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que no existe en EEUU un solo competidor que cuente con la organización e infraestructura de los cárteles mexicanos para traficar, distribuir y vender marihuana, cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína, conforme a la demanda de los consumidores estadounidenses.

“Las organizaciones criminales mexicanas mantienen la mayor influencia en el tráfico de drogas a EEUU, han crecido y expandido; controlan corredores a través de la frontera sur y no hay ninguna organización que rivalice su nivel de influencia”, destaca la evaluación estadounidense que publicó el periódico El Sol de México.

El documento destaca que, según la DEA, las organizaciones delictivas mexicanas controlan el comercio ilegal de metanfetamina, cocaína y heroína, en Chicago. Son las principales proveedoras de cristal (metanfetamina) en Washington; dominan el mercado de la heroína y metanfetaminas en Nueva Inglaterra; y la mayor fuente de abastecimiento de heroína en todo el estado de Georgia.

“We are asking Congress to permanently schedule fentanyl analogues, and as I say, we need to do this by February or else we are going to be facing an influx of fentanyl analogues from Mexico.” —Attorney General Barr speaking to Cleveland law enforcement about the #OpioidCrisis pic.twitter.com/hfqcEHt0X9

— Justice Department (@TheJusticeDept) November 21, 2019