¡JAJAJAJA! Tropezó tres veces mientras escapaba del banco que acaba de robar (VIDEO)

En el estado de Luisiana, EE.UU., el ladrón de un banco protagonizó una bochornosa escena, captada por una cámara de seguridad de la entidad financiera.

Por RT

Tras conseguir el dinero, el delincuente trató de escapar con tanta prisa de la escena del crimen, que tropezó en una fila de arbustos que estaba fuera del banco, y no una sola vez, sino tres.

El incidente tuvo lugar el pasado lunes 18 de noviembre. Se desconoce si el hombre ha sido identificado o detenido.

