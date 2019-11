LA FOTO: Abuelo antes de morir reunió a sus nietos e hijos para echarse el último trago

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En sus últimos momentos, Norbert Schemm, un hombre de 87 años le pidió a su familia una sola cosa antes de morir, reunirlos a todos y cada unos para que compartieran una bebida junto a él.

La imagen fue compartida a través de las redes y el conmovedor momento, que en principió se compartió en una conversación familiar en Whatsapp, se hizo viral rápidamente y miles de usuarios lo agradecieron.

Su nieto Adam, quien fue quien decidió compartirla con sus seguidores en Twitter, relató el momento de la partida de su abuelo con un conmovedor mensaje.

“Anoche, todo lo que quería hacer era tomar una última cerveza con sus hijos”, dijo.

La imagen ha tenido un eco en miles de personas en todo el mundo, y ha recibido más de 320,000 visitas y ha obtenido más de 30,000 retuits.

¿Qué tal?

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019