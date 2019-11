¿Las recuerdas? Las famosas trillizas del comercial de Oreo ahora son youtubers

View this post on Instagram

Christmas is just around the corner and we are ready for it with @toofaced Christmas Cookie House Party! ✨🎄For those of you who don’t know, Christmas is our favorite holiday of them all and we have created this awesome look. 💕Swipe left to check out the products in this collection and comment below to let us know if you love the look as much as we do! #toofacedpartner ✨ . . ¡Ustedes saben que amamos la navidad! ✨🎄Y miren que cool el look que creamos con la Christmas Cookie House Party de @toofaced! ¿Qué tal quedamos? 💕Desliza para ver todos los productos que trae la colección. #toofacedpartner . #miamiblogger #miamiinfluencer #triplets #tripletsofinstagram #sponsored