Luego de tantas lágrimas, Vanessa Senior se casa con Nany

Entonces ella llega, me monta un vestido de novia y me dice… a la gente la invitamos después! . . Entonces yo le dije que tenia que pedir mi mano públicamente. Entonces ella me dijo…. y yo le dije…. y el resto pasó en 4 paredes y no hubo necesidad de mas! . . Y una vez le dije, conmigo es TODO o es NADA y ella se tomó muy en serio el NADA varias veces, pero yo pacientemente resucité en mi misma! Entendí que era amor cuando dejé de pedir venganza y pedi al Jefe que su amor se hiciera visible y que su alma se abriera a entender que las cosas van más allá de la cama. Aprendí que perdonarse a si mismo y soltar es también perdonar al otro. Entendí que suponer es de tontos, entendí que no podías ser mi pasado cuando te tenia siempre tan presente! No me importa el huracán que se venga, Dios está de nuestro lado y ese es el único permiso que necesito! . . Y contra viento y marea decidi ser feliz para siempre o al menos un buen ratote largo….. me acompañas @nanylunaoficial ? Contigo las cosas son UN DIA A LA VEZ! Conmigo las cosas son HASTA DONDE NO LLEGUE LA RAZON! . . No somos perfectas, somos polos opuestos…. y en parte eso me ayuda a entender que nadie es propiedad de nadie, y que nadie en la vida viene a las 3am a nuestra casa a preguntarme si puedo dormir pensando en ti! . . Y también eso me recuerda que yo jamás he ido a casa de nadie a preguntar porque volvió con alguien! O por que pusieron a sus hijos en un colegio, o por que cada quien tiene una religión! Pues no, a veces dejo de postear por que prefiero EVITAR y hay algo que no es negociable…. y es que mas nunca vuelvo a hacer cosas que no quiero, y tu tampoco deberías Amor… al final nadie vino a ti a preguntarte si yo te hacia falta! . . Si Daniela acepto! Crucé por ti un océano carajita, de aqui no me voy sin ese anillo en el alma. . . Vestidos de @justinalexander que consigues en @grace.barcelona donde las bodas LGBT son también una prioridad! . . #TeAmo #ApagoElTelefono