El alarmante mensaje de John Bolton a las autoridades de EEUU

John Bolton, antiguo asesor para la Casa Blanca despedido por Donald Trump, alertó a las autoridades de su país para fortalecer sus políticas en materia de Seguridad Nacional, ante un supuesto ataque interno contra el pueblo estadounidense.

lapatilla.com

“Probablemente no hace falta decir que el compromiso de nuestro país con nuestras prioridades de seguridad nacional está siendo atacado desde dentro”, afirmó Bolton desde su cuenta oficial en Twitter.

“América está distraída. Nuestros enemigos no lo están”, enfatizó. En su criterio, “necesitamos hacer de la seguridad nacional de EEUU una prioridad”.

It probably goes without saying, that our country’s commitment to our national security priorities is under attack from within. America is distracted. Our enemies are not. We need to make U.S. national security a priority. #JohnBolton

— John Bolton (@AmbJohnBolton) November 26, 2019