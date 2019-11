Washington Post: Un ex fiscal de EEUU abogó por un adinerado e investigado venezolano en el Departamento de Justicia

Posteado en: Destacados, Internacionales

“Cuando Rudolph W.Giuliani fue a Madrid en agosto para reunirse con un importante asesor del presidente ucraniano y presionar por investigaciones políticas solicitadas por el presidente Trump, también se reunió con un cliente previamente no identificado con intereses muy diferentes”. Así comienza el trabajo de investigación del Washington Post (WP) titulado “A wealthy Venezuelan hosted Giuliani as he pursued Ukraine campaign. Then Giuliani lobbied the Justice Department on his behalf” publicado hoy

La investigación del WP, hecha por los periodistas Rosalind S. Helderman, Devlin Barrett, Matt Zapotosky y Tom Hamburger, señala que mientras estaba en España, Giuliani se quedó en una propiedad histórica perteneciente al venezolano Alejandro Betancourt López, quien había contratado al abogado Giuliani para que lo ayudara a lidiar con una investigación del Departamento de Justicia sobre presunto lavado de dinero y soborno, según personas familiarizadas con la situación.

Un mes después, Giuliani fue uno de varios abogados que representaban a Betancourt en Washington. Los abogados se reunieron con el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia y otros abogados del gobierno para argumentar que el venezolano adinerado no debería enfrentar cargos criminales como parte de un caso de lavado de dinero de USD 1,2 mil millones presentado en Florida el año pasado, dijeron las personas que, como otros en este informe, hablaron bajo condición de anonimato debido a la investigación en curso.

La demanda penal alega que altos funcionarios de la compañía petrolera estatal venezolana, líderes empresariales de élite y banqueros conspiraron para robar dinero de la compañía y luego lavarlo a través de compras de bienes raíces en Miami y otros esquemas de inversión.

Giuliani, ex alcalde de Nueva York y principal fiscal federal en Manhattan, ahora está bajo el escrutinio de la oficina del fiscal de EE. UU., señala el WP. Los investigadores están examinando el negocio de consultoría de Giuliani como parte de una amplia investigación en una serie de posibles delitos, incluidos el fraude electrónico y las violaciones de cabildeo extranjero, según personas familiarizadas con el asunto.

Betancourt no es uno de los ocho hombres acusados ??en el caso presentado en La Florida, un grupo que incluye a su primo. Pero una persona familiarizada con el asunto dijo que en la denuncia penal se lo sindica como un conspirador no acusado, como informó anteriormente el Miami Herald.

La representación de Giuliani de Betancourt no había sido revelada previamente, señala el WP

En respuesta a las preguntas del WP sobre su relación con Betancourt, Giuliani escribió en un texto: “Este es un privilegio de cliente abogado, así que resistiré cualquier mentira maliciosa o asalto que le pongas”.

Eric Creizman, abogado de Giuliani, declinó hacer comentarios.

Jon Sale, abogado de Betancourt, dijo que su cliente niega haber actuado mal. Declinó hacer comentarios sobre la relación de Betancourt con Giuliani.

Una portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la reunión. Los funcionarios del Departamento de Justicia desconocían la reunión de Madrid cuando Giuliani vino a reunirse con ellos, según un alto funcionario del Departamento de Justicia.

Giuliani también es una figura clave en la investigación de destitución de la Cámara en curso sobre Trump, en la que altos funcionarios del gobierno han testificado que Giuliani dirigió un esfuerzo en la sombra para presionar a Ucrania para que anunciara investigaciones sobre los rivales de Trump a cambio de una reunión en la Casa Blanca.

Un cliente privado

Indica el WP que uno de los principales propósitos del viaje de Giuliani a España fue reunirse con Betancourt, quien ha hecho una fortuna en el trabajo para el gobierno venezolano, según personas familiarizadas con el viaje.

Betancourt, un joven miembro de la élite de Venezuela que asistieron a la Universidad de Suffolk en Boston, co-fundador de una empresa que se adjudicó USD 1,8 mil millones en contratos del gobierno a las centrales eléctricas de construcción bajo el ex presidente socialista de Venezuela, Hugo Chávez, lo que lleva a las alegaciones de la compañía estafó al gobierno, según ha informado el Wall Street Journal.

La compañía, Derwick Associates, ha negado el pago de sobornos para ganar sus contratos y dijo que los contratos reflejan el alto costo de hacer negocios en el país socialista.

Sale, quien es el abogado de Betancourt, es un viejo amigo de Giuliani que asistió a la escuela de leyes con el ex alcalde de Nueva York. También representó brevemente a Giuliani cuando respondió a las preguntas del Congreso sobre Ucrania, enviando una carta a los comités de la Cámara explicando que Giuliani no cumpliría con una citación para documentos.

Giuliani ha defendido su trabajo para clientes extranjeros, argumentando que sus identidades e intereses son “irrelevantes” para sus esfuerzos no compensados ??por Trump. “Mis otros clientes me están pagando por el trabajo que hago por ellos. Nadie me paga por una sola cosa que estoy haciendo por Donald J. Trump ”, dijo a The Post a principios de este año.

Durante el viaje, Giuliani se se quedó en una extensa finca perteneciente a Betancourt en los terrenos de un antiguo castillo que alguna vez fue utilizado por la realeza española, dijeron las personas al WP.

El 3 de agosto, Giuliani tuiteó imágenes de un pueblo español y escribió: “Al sur de Madrid hay hermosos pueblos pequeños y un paisaje encantador y gente muy maravillosa”

La reunión en el Departamento de Justicia

Un mes después, Giuliani se unió a varios abogados que representan a Betancourt en una reunión en la sede del Departamento de Justicia con Brian Benczkowski, el jefe de la división criminal, según personas familiarizadas con la sesión.

En ese momento, los fiscales federales en Manhattan estaban investigando el caso a los asociados de Giuliani, Parnas y Fruman.

Cuando el New York Times informó en octubre que Giuliani se reunió con el jefe de la división criminal sobre uno de sus clientes, el Departamento de Justicia dijo que Benczkowski no estaba al tanto del caso de Nueva York en ese momento.

“Cuando el Sr. Benczkowski y los abogados de la sección de fraude se reunieron con el Sr. Giuliani, no estaban al tanto de ninguna investigación de los asociados del Sr. Giuliani en el Distrito Sur de Nueva York y no se hubieran reunido con él si lo hubieran sabido”, dijo en el momento Peter Carr, un portavoz del departamento.

El cliente que fue el tema de la reunión no ha sido informado previamente.

Giuliani ha desplegado sus esfuerzos para desenterrar información dañina sobre los demócratas en Ucrania como una estrategia para ayudar a su cliente, Donald Trump, pero también motivado por un compromiso de por vida para luchar contra la corrupción.

“He estado haciendo esto durante 50 años de mi vida. Nunca he tenido una queja. Creo que la gente entiende que tengo una gran, gran pasión en la lucha contra la corrupción, y probablemente descubrí algunos de los crímenes más grandes e interrumpí a algunas de las organizaciones criminales más grandes de nuestra historia “, dijo el 20 de noviembre a la cadena conservadora Glenn Beck. .

Sin embargo, su participación en el caso Betancourt lo pone en desacuerdo con un esfuerzo de larga data por parte de los fiscales federales para combatir la corrupción en Venezuela.

Estados Unidos ha estado buscando agresivamente casos de soborno, malversación de fondos y lavado de dinero contra la élite de Venezuela, argumentando que la corrupción ha ayudado a colapsar la economía del país y ha causado disturbios civiles, dice el WP

Los fiscales federales en Miami han dicho en documentos judiciales que miles de millones han sido saqueados de la compañía estatal de energía de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, lo que ha tenido consecuencias económicas particularmente graves.

Betancourt no fue nombrado en la denuncia penal de julio de 2018 , pero el acusado principal del caso, Francisco Convit Guruceaga, es su primo y se sentó en el directorio de la compañía de Betancourt. Convit es considerado un fugitivo por el gobierno de los Estados Unidos, según los registros judiciales.

Si bien la representación de Giuliani de Betancourt no se había revelado previamente, Venezuela ha surgido como un tema en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes de EEUU.

Lea completa la investigación “A wealthy Venezuelan hosted Giuliani as he pursued Ukraine campaign. Then Giuliani lobbied the Justice Department on his behalf” de Washington Post en original (En inglés) haciendo click acá